Was steckt hinter dieser schockierenden Entwicklung? Ein neuer Dokumentarfilm zeigt, wie Kitas in ganz Deutschland zum ideologischen Experimentierfeld geworden sind.
Sexuelle Übergriffe unter Kindern in Kindergärten häufen sich
Kinder werden in Kitas durch sexualpädagogische Konzepte sexualisiert, zu „Doktorspielen“ oder „Körpererkundungen“ ermuntert, wofür teilweise sogar eigene Räume bereitgestellt werden. Diese Pädagogik verletzt Schamgrenzen und verwirrt Kinder in ihrer Identität.
Der Film beleuchtet die Zusammenhänge und Ursachen. Außerdem decken wir exklusive Hintergründe zu den
„WHO-Standards für Sexualaufklärung in Europa“
auf, die bisher in Deutschland noch nicht bekannt sind.
Dafür sprachen wir mit betroffenen Eltern, dem Psychologen Prof. Dr. Christian Schubert, den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Anja und Roman Göbeke, der Vertreterin der französischen Kinderschutzorganisation „Mamans Louves“, Christelle Comet, und dem Sozialwissenschaftler Thibault Kerlirzin.
Die Doku kann eine echte Veränderung in den Kitas herbeiführen. Verbreiten Sie sie daher bitte in Ihren Sozialen Netzwerken und Chatgruppen!
4 Gedanken zu „Tatort Kita: Der woke Angriff auf unsere Kinder – Video“
Auch die Inzucht wird heute gefördert!
.
Inzucht ist weltweit für über eine Milliarde Menschen ein Thema.
Auch in Deutschland ist Sex zwischen Verwandten rechtlich teilweise erlaubt.
Bekommen Paare durch Inzucht ein Kind, steigt aber das Risiko, Krankheiten oder Störungen zu vererben.
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/inzucht-sex-mit-verwandten-ist-ein-biologisches-risiko
Tatort Kita: Der woke Angriff auf unsere Kinder
https://www.youtube.com/watch?v=4glffL9P_jo&t=139s
Video mit Leserkommentaren
Wäre mein Kind da, dann haben die Angestellten am nächsten Tag keine Zähne mehr. Sie könnten dann durch einen Halm schlürfen!
Der leiter dieser Einrichtung, samt Familie würde sich eine neue Bleibe suchen müssen, denn er hätte an dem Ort keine Zukunft mehr!
Ja und darin spielen die frauen eine sehr auschlaggeben rolle. Wer hätte sich das jemals bedenken können das man auf frauen sich verlassen würden um pädofilie zu normalisieren? Wer?