Tatort Kita: Der woke Angriff auf unsere Kinder – Video

Was steckt hinter dieser schockierenden Entwicklung? Ein neuer Dokumentarfilm zeigt, wie Kitas in ganz Deutschland zum ideologischen Experimentierfeld geworden sind.

Sexuelle Übergriffe unter Kindern in Kindergärten häufen sich

Kinder werden in Kitas durch sexualpädagogische Konzepte sexualisiert, zu „Doktorspielen“ oder „Körpererkundungen“ ermuntert, wofür teilweise sogar eigene Räume bereitgestellt werden. Diese Pädagogik verletzt Schamgrenzen und verwirrt Kinder in ihrer Identität.

Der Film beleuchtet die Zusammenhänge und Ursachen. Außerdem decken wir exklusive Hintergründe zu den

„WHO-Standards für Sexualaufklärung in Europa“

auf, die bisher in Deutschland noch nicht bekannt sind.

Dafür sprachen wir mit betroffenen Eltern, dem Psychologen Prof. Dr. Christian Schubert, den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Anja und Roman Göbeke, der Vertreterin der französischen Kinderschutzorganisation „Mamans Louves“, Christelle Comet, und dem Sozialwissenschaftler Thibault Kerlirzin.

Die Doku kann eine echte Veränderung in den Kitas herbeiführen. Verbreiten Sie sie daher bitte in Ihren Sozialen Netzwerken und Chatgruppen!

