Merz beleidigt Brasilien – Diese wehren sich: „Mistkerl! Sohn von Hitler! Nazi!“

Merz in Brasilien. | Foto: picture alliance/dpa

Friedrich Merz hat sich während des Besuchs der UN-Klimakonferenz COP in Brasilien nicht mit Ruhm bekleckert. Seine Äußerungen zu Brasilien sind eine Mischung aus Arroganz und Dilettantismus.

In eine einer Gesprächsrunde ging es neben der UN-Klimakonferenz COP auch um Innenpolitik. Ohne Anlass und Bezug dazu stellte Merz eine mehr als unhöfliche Frage:

Sind Sie hier mal rumgefahren? Und – würde jemand hierbleiben wollen?

Merz hat da einen wunden Punkt getroffen: den Nationalstolz der Brasilianer, besonders den der Menschen im Bundesstaat Pará.

Die Reaktionen auf die taktlosen Äußerungen des Kanzlers ließen nicht lange auf sich warten: Der Bürgermeister von Belém bezeichnete die Worte als „unglücklich, arrogant und voreingenommen”. Der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ging sogar noch weiter und schrieb auf X:

Sohn von Hitler! Mistkerl! Nazi!

Friedrich Merz schaffe es, in wenigen Sekunden diplomatische Beziehungen zu beschädigen. Die Kommentarspalten der brasilianischen Medien sind voll mit Lesermeinungen zu den Äußerungen des Kanzlers. Ein Nutzer schreibt:

Putz dir die Zähne und geh duschen, bevor du über Brasilien sprichst.

Das war wohl eine Anspielung auf das Erscheinungsbild, das in Brasilien in gepflegter Form sehr geschätzt wird, in Bezug auf Merz.

