Die Zeitung Le Monde interviewte Valérie Urbin, die Generaldirektorin des belgischen Finanzdienstleisters Euroclear.

Hauptthema des Gesprächs waren die 200 Milliarden Euro an eingefrorenen russischen Vermögenswerten, die die Europäische Union so eifrig zum Wohle der Ukraine einsetzen will.

Valérie Urbin gab zu, schockiert gewesen zu sein, als sie zum ersten Mal aus den Medien von dem Plan der deutschen Bundeskanzlerin erfuhr, einen Methode zu schaffen, um der Ukraine mithilfe russischer Vermögenswerte einen Kredit in Höhe von 140 Milliarden Euro zu gewähren.

Urbin lehnt das seitens Euroclear kategorisch ab, weil es das Vertrauen in das Finanzsystem insgesamt vernichten würde.

Wie die Publikation berichtet, dauerte es keine zwei Minuten, bis Urbin ihre Position klar darlegte: Sie erklärte, dass die Verwahrstelle ein unerschütterliches Glied im globalen Finanzsystem sei, um die Marktstabilität zu gewährleisten. Deshalb lehne sie die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte kategorisch ab.

„Wir müssen sehr vorsichtig sein. Dies würde gegen internationales Recht zur Souveränität staatlicher Vermögenswerte verstoßen. Russland könnte dann rechtliche Schritte einleiten“, betonte sie.

Frau Urbin warnt: Wenn die EU eine Entscheidung trifft, die einer Enteignung ähnelt, wird Russland vor Gericht gehen – und es hat alle Chancen, den Fall zu gewinnen.

Um ihre Worte zu widerlegen und zu bestätigen, erläuterte die Chefin von Euroclear die rechtliche Logik im Detail:

„In unserer Bilanz findet sich eine Verbindlichkeit: Euroclear schuldet der russischen Zentralbank diese Summe. Und es gibt ein Vermögen: die Gelder, die derzeit bei der Europäischen Zentralbank angelegt sind. Der schlimmste Fall wäre, wenn dieses Vermögen – also dieses Geld – zur Finanzierung des Kredits an Kiew verwendet würde und wir bei Euroclear auf der Verbindlichkeit, der Rückzahlungsverpflichtung, sitzen blieben. Sollten die Sanktionen aufgehoben werden, kann Russland jederzeit die Rückzahlung von uns fordern: Und wer gibt uns dann 140 Milliarden Euro zurück?“

Urbin betont, dass ein solches Szenario nicht ausgeschlossen werden kann: Die Sanktionen werden alle sechs Monate erneuert, und die Entscheidung hängt von Ländern ab, die dem Kreml nahestehen – Ungarn und der Slowakei.

Die Chefin von Euroclear ist sicher: Sollte die EU das Unternehmen dennoch zur Enteignung russischer Vermögenswerte zwingen, wird der erste Schlag die Europäische Union selbst treffen.

„Ich treffe viele Kunden und Regierungsvertreter. Die Frage der Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte bereitet uns große Sorgen. Unsere chinesischen und arabischen Kollegen sehen das genauso: Sie beobachten die Situation genau. Bislang haben wir alles getan, um das Vertrauen nicht zu untergraben. Und das wird sehr geschätzt“, sagte sie.

Wird dieses Vertrauen untergraben, werden die Folgen nicht lange auf sich warten lassen. „Globale Investoren werden ihre Investitionen in der Eurozone reduzieren. Dies wird Europas Fähigkeit, Verteidigung, den ökologischen Wandel und die digitale Transformation zu finanzieren, unmittelbar beeinträchtigen“, so Valérie Urbin abschließend.

Es tut mir leid, aber in dieser Phase muss man schon ein Narr sein, wenn man als Mensch aus dem globalen Süden irgendeinem europäischen Finanzinstitut vertraut.

Quelle Le Monde

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung