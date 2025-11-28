Orban in Moskau: Friede und billige Energie als souveräner Staat – EU in Rage

Die westlichen Kriegstreiber-Medien berichten konsterniert und eifersüchtig über den heutigen Moskau-Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Orban …

„Hauptgrund des Treffens ist aber wohl, dass Orban mit Putin über Öl- und Gaslieferungen für Ungarn zu günstigen Preisen verhandeln wollte.“ (ORF)

Verständlich: Ist doch Orbans, an nationalen Unteressen orientierte Politik den globalistischen EU-Eliten ein Dorn im Auge. Denn Orban gelang eine erneute die Senkung der Haushaltskosten im eigenen Land mit Putins ehemals billiger und verlässlich gelieferter Energie. Außerdem diskutierten die beiden Staatschefs auch über das Ende des Krieges.

Der ungarische Außen- und Wirtschaftsminister Szijjártó dazu via „facebook“ hervor.

„Wir sind gekommen, um Ungarns Energiesicherheit zu garantieren. Russland erfüllt sowohl Erdgas- als auch Öllieferverträge, und die Freundschafts-Ölpipeline sowie die Turkish Stream-Gaspipeline sind ebenfalls ununterbrochen. Die Senkung der Stromrechnungen ist also weiterhin nachhaltig.“

Außerdem hätten sich die beiden Staats- und Regierungschefs auch darauf geeinigt, das AKW-„Paks-II“-Projekt zu beschleunigen – ebenfalls unerlässlich für Ungarns Energiesicherheit.

Ungarn kann also langfristig weiterhin Öl und Erdgas aus Moskau kaufen, dank der Vereinbarung zwischen Orbán und US-Präsident Trump.

Friedensmacht Ungarn

Bei dem etwa 3,5 Stunden dauernden Treffen machte Ministerpräsident Orbán erneut deutlich: Ungarn steht seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges auf der Seite des Friedens. Der russische Präsident Wladimir Putin bestätigte außerdem, dass ein Friedensgipfel in Budapest stattfinden werde. Der Außen- und Handelsminister Szijjártó reagierte ebenfalls auf Missverständnisse in Bezug auf die ungarisch-russischen Beziehungen mit deutlichen Worten:

„Ungarn ist ein souveränes Land und verfolgt eine souveräne Politik, eine Außenpolitik, bei der Entscheidungen nach nationalen Interessen getroffen werden.“

Und weiter:

„Ungarn verfolgt eine Zusammenarbeit mit Russland auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, und genau das werden die Parteien auch in Zukunft anstreben.“

Verzweifelte EU-Propaganda: „Abhängig von russischen Öl“ (ORF)

Sei doch…

…“Ungarn neben der Slowakei das einzige EU-Land, das noch Rohöl aus Russland bezieht… und in hohem Maße von russischen Erdgaslieferungen abhängig.“ (ORF)

Die EU-Kriegstreibernationen sind dies nun von teeren und ökologisch schädlichen Flüssiggas-Tanker-Lieferungen aus den USA Scheichtürmern wie Katar mit mittelalterlichen Herrschafstsystemen.

Grotesk also: Eine sog. Abhängigkeit zu palavern, die seit der Sowjetzeit keine war, weil sie verlässlich und billig gewesen ist:

„Das hängt auch damit zusammen, dass Orbans Regierung – anders als andere EU-Länder wie Deutschland– nie ernsthafte Bemühungen unternommen hat, das Land aus dieser Abhängigkeit zu lösen.“

Orban ist eben nicht dumm gewesen: Indem er “in der EU eine Ausnahmeregelung (für) die russische Ölimporte über Pipelines erhielt. Und weiter:

„Über eine solche ist Ungarn seit kommunistischen Zeiten mit Russland verbunden.“

Das waren auch andere EU-Länder wie Österreich oder Tschechien gewesen, bis sie auf einen wirtschaftlich selbstmörderischen Kriegstreiber- und Antirusslandkurs mitmachen (mussten). Mit horrenden Energiepreisen, welche die Privathaushalte und nationalen Volkswirtschaften an den Rande des Ruins treiben.

Hysterische EU-Eliten: „Orban spielt nicht für das europäische Team“

Ausgeschickt werden ausgerechnet der Merkel-„Apologet“ und derzeit deutscher Kanzler Friedrich Merz sowie sein liberaler slowenischer Amtskollege Robert Golob, um Orbans Putin-Besuch scharf zu kritisieren. Laut Merz reise Orban „ohne europäisches Mandat und er fährt ohne eine Abstimmung mit uns.“

Immer hilfloser fällt die rhetorische Anti-Russland-Propaganda aus:

„Ich befürchte, Viktor Orban spielt schon länger nicht mehr für das europäische Team.“

Entlarvend allemal:

„Wir erwarten uns keinen Nutzen, keine Vorteile von diesem Besuch. Orban handelt vor allem im eigenen Interesse.“

so der Slowene Golob.

Nachsatz: Mit „Wir“ dürfte er wohl NICHT sein eigens Volk gemeint haben…

