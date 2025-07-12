web analytics

Deutschland EU NATO Russland

Europa steht am Abgrund, und merkt es nicht – VIDEO

FREIGEIST

Dez. 7, 2025

Während die USA und Russland über Frieden verhandeln, keifen Deutschland und ganz Europa nach mehr Waffengewalt um ihre Vision von “Gerechtigkeit” durchzusetzen. Dazu hat Europa aber weder die Waffen noch die Wirtschaftsleistung um das auch nur Ansatzweise zu bewerkstelligen. Was ist nur los mit Deutschland und Europa?

Realitätsverlust der NATO Clique – im Interview mit Dr. Gabriele Krone-Schmalz

Um die geopolitische Lage des Kontinents besser zu verstehen ist Dr. Gabriele Krone-Schmalz bei Pascal Lottaz zu Gast, die Autorin vieler Sachbücher, darunter “Respekt geht anders: Betrachtungen über unser zerstrittenes Land” und “Eiszeit: Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist.” via Neutrality Studios

 

2 Gedanken zu „Europa steht am Abgrund, und merkt es nicht – VIDEO“

  2. Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Die falschen Entscheidungen früherer Jahrzehnte summieren sich und fallen den Europäern jetzt auf die Füße. Der Durchschnittsbürger glaubt, wenn es ihm „gut“ geht, ist die Welt in Ordnung. Das ist falsch. Man muss immer aufkommende Gefahren und Risiken im Auge haben, sonst wird man von ihnen überfahren wie von einer Dampfwalze. Der größte Feind des Bürgers ist immer die eigene Regierung! Wird Zeit, dass die Bürger das erkennen und das korrupte Gesockse zum Teufel jagen.

