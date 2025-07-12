Europa steht am Abgrund, und merkt es nicht – VIDEO

Während die USA und Russland über Frieden verhandeln, keifen Deutschland und ganz Europa nach mehr Waffengewalt um ihre Vision von “Gerechtigkeit” durchzusetzen. Dazu hat Europa aber weder die Waffen noch die Wirtschaftsleistung um das auch nur Ansatzweise zu bewerkstelligen. Was ist nur los mit Deutschland und Europa?

Realitätsverlust der NATO Clique – im Interview mit Dr. Gabriele Krone-Schmalz

Um die geopolitische Lage des Kontinents besser zu verstehen ist Dr. Gabriele Krone-Schmalz bei Pascal Lottaz zu Gast, die Autorin vieler Sachbücher, darunter “Respekt geht anders: Betrachtungen über unser zerstrittenes Land” und “Eiszeit: Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist.” via Neutrality Studios

