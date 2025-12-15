In dem 10-minütigen Video nimmt der antisemitische Terrorangriff in Sydney unerträgliche Ausmaße der Banalität des Bösen an …
SHOCKING FOOTAGE: 11 MINUTE VIDEO OF THE HANUKAH TERROR ATTACK IN SYDNEY AUSTRALIA pic.twitter.com/nWmZqoQN5b
— Breaking911 (@Breaking911) December 14, 2025
___________________________________________________________________________________________
„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“
Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.
Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>
Ein Gedanke zu „Unerträgliche Banalität des Tötens (Video der Terror-Attacke)“
Die Welt ist verrückt geworden! Gefördert von gewissen „Eliten und Ethnien“, ganz im Sinne von Linksfaschisten und Grünen, pädophilen, kriegsgeilen Ideologien. Ich kann mir dort gut und gerne auch das Strapse Zimmervieh, den pissertorius etc. vorstellen.