web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Terror

Unerträgliche Banalität des Tötens (Video der Terror-Attacke)

VonRedaktion Ungarn

Dez. 15, 2025 #Bondi Beach-Terror

In dem 10-minütigen Video nimmt der antisemitische Terrorangriff in Sydney unerträgliche Ausmaße der Banalität des Bösen an …

___________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

 

 

 

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion Ungarn

Ein Gedanke zu „Unerträgliche Banalität des Tötens (Video der Terror-Attacke)“

  1. Die Welt ist verrückt geworden! Gefördert von gewissen „Eliten und Ethnien“, ganz im Sinne von Linksfaschisten und Grünen, pädophilen, kriegsgeilen Ideologien. Ich kann mir dort gut und gerne auch das Strapse Zimmervieh, den pissertorius etc. vorstellen.

    2
    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Terror

Unerträgliche Banalität des Tötens (Video der Terror-Attacke)

15. 12. 2025 Redaktion Ungarn
Aktueller Beitrag Australien Migrantengewalt Migration

Die Mörder von Sydney: Pakistanisches Vater-Sohn-Duo

15. 12. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Deutschland

Hamburg – Neubauwohnungen nur noch für Mieter ohne Auto

15. 12. 2025 ELA
Aktueller Beitrag Deutschland Migrantengewalt SHORT NEWS Terror

Sydney: Anzahl der Toten jetzt 16 Personen bei Terroranschlag (VIDEO mit den Schützen)

15. 12. 2025 Redaktion