Viktor Orban spricht Klartext zum Kriegskurs der EU

Wenige Staatschefs aus EU-Mitgliedsländern wagen Brüssel zu kritisieren: Viktor Orbán stellt eine der Ausnahmen dar. Auf der sozialen Plattform X erklärt Orbán, was er vom Brüsseler Kriegskurs und fatalen Zustand der EU halte und eine EU-Radikalreform an Haupt und Gliedern notwendig mache.

Viktor Orbán: „Die EU hat sich der Logik des Krieges verschrieben!“

Posting 1 von Viktor Orbán zum EU-Kriegskredit an Ukraine am 20.12.2025 auf X:

Die Übersetzung des Posting 1 von Viktor Orbán auf Deutsch:

Orbán Viktor @PM_ViktorOrban 20. Dezember 2025

Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union haben 24 Mitgliedstaaten gemeinsam einem Land außerhalb der Union einen Kriegskredit gewährt. Das ist kein technisches Detail, sondern eine qualitative Veränderung. Die Logik eines Kredits ist einfach: Wer Geld verleiht, will es zurückhaben. In diesem Fall ist die Rückzahlung nicht an Wirtschaftswachstum oder Stabilisierung geknüpft, sondern an einen militärischen Sieg. Damit dieses Geld jemals zurückgezahlt werden könnte, müsste Russland besiegt werden:

Das folgt nicht der Logik des Friedens, sondern einer des Krieges!

Ein Kriegskredit führt unweigerlich dazu, dass seine Geldgeber an der Fortsetzung und Eskalation des Konflikts interessiert wären, denn eine Niederlage käme auch einem finanziellen Verlust gleich. Von diesem Moment an sprechen wir nicht mehr von nur politischen oder moralischen Entscheidungen, sondern von harten finanziellen Zwängen, die Europa in eine Richtung – in den Krieg – drängen:

Demnach verschärft sich die Kriegslogik von Brüssel!

Sie verlangsamt sich nicht, sie lässt nicht nach, sondern wird institutionalisiert. Das Risiko ist heute größer denn je, weil die Fortsetzung des Krieges inzwischen mit einem finanziellen Interesse verbunden ist.

Ungarn begibt sich bewusst nicht auf diesen gefährlichen Weg. Wir beteiligen uns nicht an Initiativen, welche Teilnehmer beeinflussen würden, den Krieg zu verlängern. Wir suchen nicht nach einem schnellen Weg in den Krieg, sondern nach einem Ausweg hin zum Frieden. Das ist kein Isolationismus, sondern strategische Ernsthaftigkeit. Das liegt im Interesse Ungarns und langfristig gesehen auch im Interesse Europas.

Ende des Postings 1

Posting 2 von Viktor Orbán am 19.12.2025 zur überfälligen Reorganisation der EU:

Die Übersetzung des Posting 2 von Viktor Orban auf Deutsch:

Orbán Viktor @PM_ViktorOrban 20. Dezember 2025

!! Die EU muss radikal umgestaltet werden, sonst droht ihr der Zerfall!

Die Brüsseler Bürokraten übernahmen die Zügel, obwohl das gesamte System geschaffen wurde, um uns zu dienen: Den souveränen Mitgliedstaaten und ihren Völkern, doch nicht umgekehrt!

Ohne Veränderungen wird die EU weiterhin von innen heraus schwächer werden. Es wird Zeit für eine Union, die ihren Nationen dient, die Souveränität schätzt und ihre Bürger an die erste Stelle setzt.

Ende des Postings 2

Posting 3 von Viktor Orban am 19.12.2025 zur überfälligen Reorganisation der EU:

Die Übersetzung des Posting 3 von Viktor Orban auf Deutsch:

Orbán Viktor @PM_ViktorOrban 19. Dezember Europa war in der Vergangenheit in einen Krieg, der den Kontinent zerstört hat, geschlittert: Die Warnzeichen sind wieder zurück! Ungarn hat sich aus den Kriegsfinanzierungsplänen herausgehalten. Unsere Mission ist einfach und lautet: Frieden!

Ende des Postings 3

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

***



