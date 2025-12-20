Dieses Angebot machte der russische Präsident, während er über die Bedingungen für das Ende des Krieges in der Ukraine spricht. Ihm zufolge werde Europa langfristig seine wirtschaftliche und politische Position verlieren, wenn es nicht mit Russland kooperiert.

„Würden Russland und die europäischen Länder ihre Ressourcen gemeinsam bündeln, überstiege ihr gesamtes BIP bei Kaufkraftparität jenes der USA.“

– so Putin.

Statt Konfrontation würde wirtschaftliche und strategische Zusammenarbeit echtes Wachstum bringen.

„Wenn wir die Chancen des anderen ergänzen würden, würden wir gedeihen, anstatt gegeneinander Krieg zu führen.“

– wie Putin betonte. Und er wies darauf hin: Moskau würde für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen entwickeln, sofern die Sicherheitsbedingungen geschaffen sind.

Auf seiner Pressekonferenz gestern am Freitag hatte der russische Präsident auch über den Krieg in der Ukraine: Wonach Russland offen für ein friedliches Ende des Konflikts sei, sollten die Ursachen der Krise beseitigt werden. Allerdings zweifelte er daran, dass die Ukraine derzeit bereit für echte Friedensgespräche sei. (Mandiner)

