Österreich: SPÖ-Ministerium besorgt um Orgasmen der Österreicherinnen

Am sogenannten „Welt-Orgasmus-Tag“ am 21. Dezember macht das rote Sozialministerium aus Sorge um zuwenig Orgasmen bei Frauen in heterosexuellen Beziehungen auf einen „Orgasmus-Gap“ aufmerksam.

Angebliche unterschiedliche Orgasmus-Häufigkeit der Geschlechter!

Das Sozialministerium von Korinna Schumann (SPÖ) nutzt den Anlass, um auf die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Orgasmus-Häufigkeit. Ziel ist, die positive Wirkung des Orgasmus auf psychische und physische Gesundheit hervorzuheben.

Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind orgasmusfreudiger

Das Problem bei „normalen“ Beziehungen: Laut Ministerium hätten Frauen in heterosexuellen Beziehungen seltener Orgasmen als Männer oder Frauen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen und das hat einen Grund: Das Verständnis von Sex sei angeblich männlich geprägt was noch dazu in Pornos vermittelt werde. Darüber hinaus gehört die Sexualaufklärung modifiziert und „Lust und Vielfalt“ thematisiert.

Sollten Sie, liebe Leser, das für einen Scherz halten, dann überzeugen Sie sich selbst:

Vielleicht sollte sich das Ministerium bei der Grundschullehrerin, die vor knapp einem Jahr gefeuert wurde, weil sie sich als „Orgasmus-Päpstin“ genau diesem Thema helfend annahm, entschuldigen. UNSER MITTELEUROPA berichtete:



