Ostatnio rząd federalny podjął decyzję o wprowadzeniu „nowej, dobrowolnej” służby wojskowej, a już pojawia się nowy temat w tym kontekście.

Obecnie przygotowuje się również przywrócenie służby cywilnej, co niesie jednak „pułapki”, ponieważ, według konstytucji, jest ona związana z obowiązkiem służby wojskowej.

Czy czeka nas kolejna zmiana w konstytucji?

Rząd federalny przygotowuje teraz powrót służby cywilnej. Krótko po tym, jak Bundestag przyjął nową, opartą na dobrowolności służbę wojskową, na horyzoncie pojawia się możliwość wprowadzenia obowiązkowego okresu w Bundeswehrze, jak informowały również apollo-news.

Służba cywilna jest znana jako „usługa zastępcza” i jest potrzebna tylko wtedy, gdy również zgodnie z prawem należy pełnić służbę z bronią.

Rzecznik Federalnego Ministerstwa Rodziny, odpowiedzialnego za organizację służby cywilnej, potwierdził w rozmowie z Rheinische Post, że „w zeszłym tygodniu odbyły się dwa pierwsze spotkania z organizacjami, aby zainicjować dialog”. To nie jest także pierwszy raz, kiedy urząd kierowany przez Karin Prien (CDU) zajmuje się służbą cywilną; wręcz przeciwnie. Rozmowy, które mogłyby doprowadzić do możliwego powrotu, zostały już zainicjowane przez Prien we wrześniu.

Zabezpieczenie dla „odmowy służby wojskowej”

„Musimy już teraz podjąć odpowiednie kroki. Już teraz znacząco wzrasta liczba osób, które odmawiają służby wojskowej, mimo że jeszcze nie zostały wezwane do stawienia się”, wyjaśniła polityk CDU wówczas w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland, odnosząc się do wniosków o odmowę, które od początku debaty na temat nowego modelu służby wzrosły w szybkim tempie.

Wysiłki Federalnego Ministerstwa Rodziny wydają się już znacznie bardziej konkretne; „wczesny dialog” jest bardzo ważny, a urząd jest obecnie w „konstruktywnej wymianie z organizacjami”, aby omówić „proces”, powiedział rzecznik ministerstwa w rozmowie z Rheinische Post. W nadchodzących miesiącach mają być konkretnie omawiane „dotychczasowe doświadczenia oraz przyszłe oczekiwania”.

Możliwość pojawienia się takich „rozważań” była już sugerowana w najnowszej przeszłości. Na początek Bundestag przyjął 5 grudnia nową służbę wojskową, opartą na dobrowolności.

Obowiązkowy kwestionariusz musi zostać wypełniony przez wszystkich mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat; część z nich będzie następnie musiała stawić się na pobór. Ma to rzekomo wzbudzić zainteresowanie Bundeswehrą. Ponadto, co wydaje się znacznie bardziej istotne, chodzi o pozyskanie ważnych danych na temat potencjalnych pracowników.

Dalsza służba nie jest do tej pory „jeszcze” obowiązkowa.

