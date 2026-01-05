Cholera-Fälle in Deutschland und GB wegen „heiligem Wasser“ aus Äthiopien

Ein religiöser Wallfahrtsort in Äthiopien wurde zur Quelle einer gefährlichen Infektion: Mitgebrachtes „heiliges Wasser“ hat in Bad Kreuznach und Großbritannien Cholera-Fälle ausgelöst.

Cholera gehört zu den Krankheiten, die in Europa bis vor kurzer Zeit nicht mehr auftraten, durch die weltoffene Buntheit jedoch ihre Wiederauferstehung erfahren.

Daher war es anfänglich rätselhaft, als drei mit Cholera infizierte Patienten in Bad Kreuznacher Krankenhäusern eingeliefert wurden, einer davon musste sogar intensivmedizinisch betreut werden. Zwei Gläubige hatten nach einer Kombination aus Heimaturlaub und Pilgerfahrt zu einem Wallfahrtsort in ihrem Heimatland Kanister mit Wasser aus der Bermel-Giorgis-Quelle mitgebracht und hier verteilt. Laboruntersuchungen ergaben, dass das Wasser mit Cholera-Bakterien verunreinigt war. Dies wurde durch die Stuhlproben der Patienten bestätigt. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes entdeckten in einer Wohnung in Bad Kreuznach weitere Kanister des „heiligen Wassers“ und verhinderten so weitere Infektionen.

Auch in Großbritannien lebende Äthiopier hatten an der Pilgerfahrt nach Bermel Giorgis teilgenommen und ebenfalls das „heilige Wasser“ aus der dortigen Quelle nach Europa zur Verteilung an Landsleute mitgebracht. Auch sie landeten auf der Intensivstation.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass Äthiopier kanisterweise verseuchtes Wasser nach Europa importieren dürfen, während normale Passagiere nicht einmal Parfümfläschchen mit ins Flugzeug nehmen dürfen. Hat hier einmal mehr die religiöse Narrenfreiheit über den Hausverstand und die gebotene Vorsicht triumphiert?

