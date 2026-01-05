Schwarzer Migrant: „Niemand kann euch mehr retten“ – Orbans Analyse (Video)

Mit erstaunlicher global-historischer, drohender Weitsicht und Gelassenheit orakelt ein, von der deutschen Polizei verhafteter, schwarzer Migrant, den Untergang des westlichen Abendlandes herbei, indem er sich über die deutsche Polizei lustig macht wie Mario Nawfal via „X“ postete. „Niemand kann euch retten.“

Die Adressaten sind Deutschland, die NATO und die USA. Laut dem Migranten könne keine Armee der Welt das Kommende mehr aufhalten.

🇩🇪 ARRESTED MIGRANT MOCKS GERMAN POLICE AND THREATENS TOTAL TAKEOVER: “NO ONE CAN SAVE YOU, WE WILL TAKE OVER THE PLACE” A man being arrested by German police mocks them to their faces and brags that his people will violently take over. While in custody, he threatens Germany,… pic.twitter.com/XzOQwBwshs — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 2, 2026

Der ungarische Ministerpräsident Orban hat vor dieser Entwicklung immer gewarnt:

„Bis 2050 wird sich die Zahl der in Afrika Lebenden verdoppeln (auf) 2,5 Milliarden Menschen. Afrika wird zehnmal mehr Jugendliche haben als Europa. … Wenn man dieser aus mehreren hundert Millionen bestehenden jungen Masse erlaubt, nach Norden zu kommen, dann werden … unsere Kultur, unsere Identität und unsere Nationen … aufhören zu existieren.

.

Der Westen fällt, während Europa nicht einmal bemerkt, dass es besetzt wird. … Anscheinend haben sich die Entwicklungsrichtungen (von) West- und Mitteleuropa getrennt. … In Westeuropa sind die alten, großen europäischen Nationen zu Einwanderungsländern geworden. Die … Abnahme der Bevölkerung christlicher Kultur, die Islamisierung der Großstädte schreitet … voran, und ich sehe jene politischen Kräfte nicht, die die Prozesse aufhalten wollten oder könnten… Wir (Ungarn) haben verhindert, dass die islamische Welt uns überströmte. In dieser Richtung sind wir das letzte Land des lateinischen, das heißt des westlichen Christentums…

.

Die absurde Situation ist die, dass die Gefahr uns heute vom Westen droht. Dieser Gefahr setzen uns Brüsseler, Berliner und Pariser Politiker aus. … Jene Politik, die … den Weg für den Niedergang der christlichen Kultur und den Raumgewinn des Islam eröffnet hat. … Weil das Fremde schön, die gemischte Bevölkerung besser sei und weil der wahre Europäer keine derart mittelalterlichen Dinge verteidigen soll wie seine Heimat und seine Religion. … Jetzt heißt (es), wir müssten ihnen ähnlich werden wegen Solidarität. … Wir werden niemals mit jenen europäischen führenden Politikern solidarisch sein, die Europa in ein postchristliches und postnationales Zeitalter führen wollen.“ (Viktor Orbán: „Rede zur Lage der Nation, 18.2.2018)

