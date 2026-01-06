Klima-Terror erschüttert Deutschland – und die CDU finanziert die Sympathisanten

JULIAN REICHELT | Seit mehr als zwei Tagen sind im Berliner Südwesten viele Menschen ohne Strom und Heizung, nachdem ein linksextremer Brandanschlag auf die kritische Infrastruktur die Versorgung lahmlegte. In dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ sprechen wir genau über diesen linksextremen Terror, der indirekt sogar von der Bundesregierung hofiert wird. Was das Bekennerschreiben der „Vulkangruppe“ mit führenden Regierungspolitikern gemeinsam hat und warum der Staat bei Extremismus offensichtlich mit zweierlei Maß misst, erfahren Sie hier.

Wir sprechen außerdem über: – die Lage vor Ort (Kälte, Isolation, besonders für Alte/Kranke) – Versäumnisse bei Ermittlungen & Verfassungsschutz – den Streit um staatlich geförderte NGOs und fehlende Extremismusklauseln – die Debatte um einen Antifa-Ratgeber und den Deutschen Verlagspreis, der Linksextreme mit Steuergeld versorgt – die CDU/SPD in der Mitverantwortung – und Kai Wegners katastrophale Krisenkommunikation.



POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung