Zelenskyj-Rekrutierungs-Regime: Verschleppung von Arbeitsplatz, Bushaltestelle und vom Fahrrad (Videos)

Die verzweifelte Brutalität des Kriegstreiber-Zelenskyj-Regimes nimmt immer groteskere Formen an. Wenn etwa völlig ahnungslose Passanten von den Rekrutierungs-Häschern des „Regional Recruitment Centers“ (TCKs) aus dem Alltag gerissen und in die Kriegshölle verfrachtet werden.

Geht doch an der Front das Kanonenfutter aus: Denn die Wehrfähigen der reichen und korrupten ukrainischen Eliten sitzen in Luxushotels im Westen ab, und im eigenen Land will niemand mehr für ein korruptes Marionettenregime des Westens sich töten oder verstümmeln lassen.

„Magyar Nemzet“ beschreibt drei besonders erschreckende Fälle:

Verschleppung vom Arbeitsplatz

Dabei umzingeln TCK-Häscher einen Mann an seinem Arbeitsplatz. Nach einem kurzen verbalen Austausch wird der ahnungslose Zivilist verschleppt. Wie verhasst diese Überfallkommandos sind, zeigt sich darin, dass Arbeitskollegen die Rekrutierungssoldateska einfach verjagten.

Überfall an der Bushaltestelle

Auf einem „Telegram“-Video steigen TEK-Männer aus ihrem Fahrzeug und befehlen dann wartenden Männer an der Bushaltestelle, in den Bus einzusteigen. Die schon resignierten Betroffenen gehen ohne Widerstand auf das Fahrzeug zu, um dann nach vorne gezogen zu werden.

Von Fahrrädern gerissen

Ein anderes „Telegram“-Video zeigen eine noch brutalere Szene der Zwangsrekrutierung, nämlich jene geradezu verzweifelten und unmenschlichen „Mobilisierungs“-Methoden der Kiewer Führung.

Dabei führen uniformierte Rekrutierungsbeamte eine Fahndung gegen einen Mann in Zivilkleidung durch. Diese wird ohne persönlichen Datenabgleich, ohne Übergabe von Einberufungsbefehlen – nur durch grobe körperliche Gewalt erwirkt.

Die TCK-Leute ziehen den Mann auf geradezu bizarre Weise einfach vom Fahrrad und zwingen ihn dann in einen Minivan. Der offensichtliche Fahrradkurier widersetzt sich dabei seiner Verschleppung in den sichern Tod an die Front.

____________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung