Wie gespalten ist heutige Gesellschaft der USA?

Neben der US-Außenpolitik wird die politische Landschaft der USA auch von wachsenden innenpolitischen Spannungen erschüttert. Die Fronten verhärten sich, wie zuletzt nach Straßenkämpfen, die Michigan betrafen.

Scott Ritter kommentiert ein jüngstes Posting von Bridget

Brink, der vormaligen Botschafterin der USA in der Ukraine

Von REDAKTION | Bridget Brink war mit Wirkung vom 21. April 2025 von ihrem Posten als US-Botschafterin in der Ukraine zurückgetreten. Ihr Schritt fand vor dem Hintergrund politischer Differenzen im Zuge der Neuausrichtung der US-Außenpolitik unter der Administration-Trump hin zu Russland statt.

Am 18. Juni 2025 gab Brink bekannt, bei den Vorwahlen der Demokraten für das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten im 7. Kongresswahlbezirk von Michigan kandidieren zu wollen, um bei den kommenden Wahlen im Jahr 2026 den amtierenden Republikaner Tom Barrett im Repräsentantenhaus abzulösen.

Bridget Brink gilt als Ukraine-Versteherin, was sie auch auf ihrem Social-Medienkanal bei X, selbst nach ihrem Rücktritt als Ukraine-Botschafterin, in regelmäßigen Abständen und stets ähnlichem Lay-out, immer wieder deutlich macht:

Sie schreibt in den oftmals wortgleichen Einleitungen Ihrer Postings:

„Ich war US-Botschafterin in der Ukraine und lebte drei Jahre lang unter Putins Raketen und Drohnen. Ich trat zurück und sprach mich dann gegen Trumps Regierung aus, weil wir für unsere Werte im In- und Ausland einstehen müssen.“

Danach folgen spezifische Kritikpunkte von Bridget Brink, wie beispielsweise:

Meine Gedanken vorab zum Trump/Putin Treffen… Hier folgt, warum der Trump/Putin «Friedensplan» ein Desaster ist…



Am 28. Januar 2026 postete Bridget Brink vor dem Hintergrund ihres, wie sie schreibt – „unbeugsamen Kampfes seit 28 Jahren gegen Diktatoren“ – einmal mehr ihre Kritik an der gegenwärtigen US-Außenpolitik, was Scott Ritter zu einer Entgegnung auf seinem Telegram-Kanal veranlasste:

Bridget Brink schrieb am 28.1.2026:

„Nachdem ich drei Jahre lang als Botschafterin in der Ukraine unter Putins Raketen und Drohnen gearbeitet hatte, trat ich zurück, während Trump weiterhin Putin beschwichtigte.

Das Amerika, dem ich 28 Jahre lang stolz gedient habe, beugt sich nicht vor Diktatoren. Das entspricht nicht unserem Wesen. Aber die Trump-Regierung tut genau das.“

Die Antwort von Scott Ritter am 29.1.2026 auf besagtes Posting von Bridget Brink vom Tag zuvor

Scott Ritter schrieb auf seinem Telegram-Kanal:

Zitat

Die Amerikaner, denen Sie 28 Jahre lang gedient haben, …

… haben die Garantien, die sie hinsichtlich der Erweiterung der NATO gegeben hatten, verletzt.

Sie haben eine europäische Hauptstadt bombardiert und das Hoheitsgebiet eines souveränen Staates (Kosovo) illegal annektiert.

Sie sind in einem souveränen Staat, Afghanistan, eingefallen und haben ihn besetzt, um einen Regimewechsel herbeizuführen.

Sie haben einen illegalen Angriffskrieg gegen den Irak geführt und einen souveränen Staat auf der Grundlage von Lügen und gefälschten Geheimdienstinformationen besetzt.

Sie sind aus einem fundamentalen Rüstungskontrollvertrag (ABM) ausgestiegen und haben damit die globale Sicherheit destabilisiert.

Sie haben verdeckte Operationen gegen einen souveränen Staat (Iran) durchgeführt, um diesem die Rechte zu verweigern, die ihm gemäß Artikel 4 des Atomwaffensperrvertrags zustehen.

Sie haben Georgien ermutigt, Kampfhandlungen gegen Russland zu beginnen und

haben illegale Operation zum Regimewechsel in Libyen, welche die Maghreb-Region destabilisierte, durchgeführt.

haben illegale Operation zum Regimewechsel in Libyen, welche die Maghreb-Region destabilisierte, durchgeführt. Sie haben eine massive und verdeckte Operation gegen Syrien, bei der Al-Qaida und islamische Extremisten mit Waffen versorgt wurden, durchgeführt.

Sie haben einen Staatsstreich in der Ukraine, durch den ukrainische Nationalisten an die Macht kamen, deren Ideologie mit Hitler verbunden ist, durchgeführt.

Sie haben legitime Friedensprozesse als Deckmantel, um die Ukraine zu einem NATO-Stellvertreter zu machen, mit dem Ziel Krieg gegen Russland zu führen, genutzt.

Sie haben sich aus einem zweiten fundmentalen Rüstungskontrollvertrag (INF) zurückgezogen und damit die globale Sicherheit weiter destabilisiert.

Sie haben illegale Morde mit Drohnen und andere Militäroperationen gegen zahlreiche souveräne Staaten durchgeführt und damit gegen das Völkerrecht verstoßen.

Die Dauer Ihrer Amtszeit fällt mit dem Niedergang der Vereinigten Staaten als Kraft des Guten in der Welt und deren Verwandlung in eine globale Hegemonialmacht, welche ihre Macht nur durch rechtswidrigen Einsatz von Gewalt aufrechterhalten kann, zusammen.

An Ihrer Stelle würde ich um Vergebung bitten und versuchen, Ihre lange Liste von Sünden wiedergutzumachen, anstatt sich als Leuchtturm der Legitimität darzustellen.

Sie sind genau der Urheber derjenigen Politik, gegen die Sie sich heute stellen!

Ihnen fehlt jede moralische Grundlage, um darüber Predigten halten.

Machen Sie sich davon!

Sie sind das Problem, nicht die Lösung.

Zitat Ende

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

