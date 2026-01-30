„Kinderschutz“ durch Social Media Verbot: Angriff auf Internet und Meinungsfreiheit

+ Tucker Carlson über die Probleme der deutschen Bundeswehr + Neue Bargeld-Grenzen ab 2027: Mehr Bürokratie, weniger Datenschutz + “Manipulation und Schwindel”: Plagiatsjäger Weber demontiert DÖW-Rechtsextremismusbericht + Österreich erwägt Ausbürgerung von Ex-Außenministerin Karin Kneissl + Unzählige Tote & Schäden: Jetzt prüfen die USA die HPV-Spritze

Berlin rutscht weg – oder der Irrsinn mit dem Streusalz

Weitere Katastrophe nach Terror auf Stromnetz: Dysfunktionale Hauptstadt am Limit: Glatteis in Berlin und die Stadt lässt ihre Bürger hängen und stürzen. Sehr viele Geh- und Radwege sind spiegelglatte Gefahrenzonen.

Alte Menschen werden dadurch zuhause eingesperrt. Notaufnahmen melden Überlastung , Feuerwehr ruft „Auslastungsstufe 3“ und die Politik diskutiert Streusalz-Ausnahmen, als wäre Sicherheit optional.

Diese Stadt ist nicht „vom Wetter überrascht“. Sie ist von ihrer eigenen Dysfunktion gelähmt. Eisregen legt Berlin lahm und der Senat liefert das, was er am besten kann: Regeln für andere, Ausreden für sich selbst und eine Debatte, die immer dann beginnt, wenn die Rettungswagen schon Schlange stehen.

[…]

Die Realität heißt: Sturz, Bruch, Rettungsstelle. Große Kliniken registrieren mitunter mehr als 100 Sturzverletzungen binnen 24 Stunden. Sprunggelenk, Handgelenk, Hüfte – dazu Kopf- und Gesichtsverletzungen. Betroffen sind alle Altersgruppen, aber vor allem ältere Menschen, die nach Eingriffen länger stationär versorgt werden müssen. Das ist nicht „ein bisschen glatt“. Das ist eine Stadt, die ihre Schwächsten in die Wohnung zurückdrängt, weil der Gehweg zur Gefahrenzone geworden ist. Weiterlesen auf tichyseinblick.de +++

Tucker Carlson über die Probleme der deutschen Bundeswehr

Deutschland ist besorgt über eine mögliche Vergrößerung seiner Armee, da dies die militärische Ausbildung und Bewaffnung von Muslimen in Deutschland bedeuten würde.

„[Bundeskanzler] Mertz hat zugegeben, dass man in Deutschland keine Armee aufstellen kann, weil sie mehrheitlich muslimisch wäre. Die Deutschen bekommen keine Kinder, die Muslime aber schon, und man will Hunderttausenden junger muslimischer Männer keine Waffen geben.“

„Man macht sich Sorgen darüber, was passieren würde, wenn man das täte. Deshalb kann man in Deutschland jetzt schon keine Armee aufstellen.“

„Wenn es so weit gekommen ist, müssen wir uns wohl auf ein neues Europaverständnis einstellen, oder?“

Germany is concerned about increasing the size of their army because it would involve giving military training and weapons to Muslims in Germany. „[German Chancellor] Mertz has admitted, that they can’t raise an army in Germany because it will be majority Muslim, because the… pic.twitter.com/5vaQL5NU4P — Wall Street Mav (@WallStreetMav) January 27, 2026

+++

Neue Bargeld-Grenzen ab 2027: Mehr Bürokratie, weniger Datenschutz

Hunderttausende Unternehmen und insbesondere der Mittelstand werden in den Mühlen der Bürokratie regelrecht zermahlen.

[…] So wie jetzt etwa die Verordnung (EU) 2024/1624. Dahinter verbirgt sich eine neue Geldwäscheverordnung, die laut offizieller Darstellung auf die Bekämpfung organisierter Kriminalität abzielen soll, konkret die Finanzierung von Terrorismus. Tatsächlich verursacht das neue Bürokratiemonster aus Brüssel und Berlin für die Betriebe aber nur weitere ungezählte Arbeitsstunden und damit zusätzliche Kosten in noch nicht absehbarer Höhe.

Spätestens ab dem 10. Juli 2027 wird EU-weit „im gewerblichen Kontext“ eine Bargeld-Obergrenze von maximal 10.000 Euro gelten – und damit ein in Deutschland schon jahrelang gehegter Traum zur Realität. Sämtliche Transaktionen, die über diesen Wert hinausgehen, dürfen dann grundsätzlich nicht mehr bar abgewickelt werden. Doch Big Brother will auch schon bei weit kleineren Geschäften wissen, wer wann wo was kauft – und die entsprechenden Daten jahrelang speichern lassen. Weiterlesen auf reitschuster.de

+++

“Manipulation und Schwindel”: Plagiatsjäger Weber demontiert DÖW-Rechtsextremismusbericht

Ein unabhängiges Gutachten des als “Plagiatsjäger” bekannten Dr. Stefan Weber belegt massive statistische Manipulationen und wissenschaftliches Fehlverhalten des DÖW beim Rechtsextremismusbericht.

Auf diesem Machwerk beruhten reißerische Schlagzeilen rund um einen angeblich massiven Anstieg rechtsextremer Taten in Österreich. „Ich sehe in diesen Berichten des DÖW massive Indizien für eine bewusste Manipulation der Statistik in eine gewünschte Richtung“, erörterte Weber bei einer Pressekonferenz mit FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker.

[…]

Das Gutachten komme zu einem vernichtenden Ergebnis und entlarve die Berichte des DÖW als „politisch motivierte Manipulation und wissenschaftlichen Schwindel“.

[…]

Delegitimierung der Opposition durch Steuermittel: Für Hafenecker sei es ein untragbarer Zustand, dass ein privater Verein wie das DÖW mit Steuergeld finanziert werde, um die Opposition anzugreifen: „Im Prinzip wird hier der Versuch unternommen, die Opposition in diesem Land durch die Regierung mit Steuermitteln zu delegitimieren. Das Dokumentationsarchiv ist schlicht und ergreifend ein privater Verein, der massiv mit Steuergeld finanziert wird und trotzdem mit der Erstellung eines Berichts beauftragt wird, der natürlich massive politische Wirkung entfaltet…“

Weiterlesen auf report24.news

+++

Social-Media-Verbot: Angriff auf Internet und Meinungsfreiheit

Österreich macht sich wieder einmal zum EU-Vorreiter und treibt aktuell das Social-Media-Verbot bis 14 Jahre massiv voran. Noch dieses Jahr dürfte es in Kraft treten. Was als „Kinderschutz“ verkauft wird, ist ein Kampf gegen Meinungsfreiheit und Kritik.

Vorbild Australien (wo das Verbot Kinder auf chinesische und weniger regulierte Apps ausweichen lässt), ÖVP-SPÖ wieder einmal einig: Im Herbst 2026 soll das Social-Media-Verbot für Kinder bis 14 Jahren in Kraft treten. Die Verliererkoalition hat den „Kinderschutz“ entdeckt – besonders absurd, nachdem diese politischen Kräfte die Lockdowns beschlossen haben, die vor allem für Kinder massive psychische Schäden hinterlassen haben. Nun wird das Verbot mit dem Schutz vor Suchtpotenzial und psychischen Einflüssen argumentiert. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Österreich: Regierungspartei erwägt Ausbürgerung von Ex-Außenministerin Karin Kneissl

Die Partei NEOS bestätigte gegenüber der „Krone“, dass eine entsprechende juristische Prüfung eingeleitet werden soll. Hintergrund sind Kneissls wiederholte scharfe Kritik an ihrer Heimat und ihre Tätigkeiten für russische Medien.

So demonstriert Österreich auf perfekte Weise, wie man unliebsame Meinungen nicht diskutiert, sondern die Person, die sie äußert, einfach zu einem Staatsfeind erklärt.

Irre: 🇦🇹 Österreich erwägt Ausbürgerung von Ex-Außenministerin Karin Kneissl!

Die Partei NEOS bestätigte gegenüber der „Krone“, dass eine entsprechende juristische Prüfung eingeleitet werden soll. Hintergrund sind Kneissls wiederholte scharfe Kritik an ihrer Heimat und ihre… pic.twitter.com/krtBh5MnQB — Alina Lipp (@Alina_Lipp_X) January 28, 2026

+++

Unzählige Tote & Schäden: Jetzt prüfen die USA die HPV-Spritze

In den USA wird die HPV-Spritze nun von einer Arbeitsgruppe des Impf-Ausschusses der US-Gesundheitsbehörde CDC von Grund auf neu geprüft. Denn die Spritze, die vor Gebärmutterhalskrebs schützen soll, führte zu zahlreichen Todesfällen und Schäden.

Im US-Meldesystem VAERS sind mehr als 80.000 Meldungen an Nebenwirkungen zu finden. Darunter 644 Todesfälle, mehr als 1.200 lebensbedrohliche Reaktionen und knapp 4.000 dauerhafte Behinderungen. 8.000 Fälle endeten im Krankenhaus, mehr als 15.000 in der Notaufnahme. Und das sind nur die gemeldeten Fälle. Die tatsächlichen Schäden könnten um das Hundertfache höher liegen.

Außerdem gibt es aus vielen Ländern Hinweise, dass erst die Einführung der HPV-Impfung zu einem Anstieg von Gebärmutterhalskrebs führte. Und: Seit der Injektion hat die Krebsform vor allem bei jungen Frauen und Mädchen stark zugenommen. Doch auch die Todesfälle junger, gesunder Frauen nach der HPV-Spritze wurden weltweit ignoriert. Via auf1.tv

+++

Wintersturm „Kristin“ verwüstet Teile Portugals – 5 Tote und massive Schäden infolge einer globalen Wetterdynamik

Gestern traf der schwere Wintersturm „Kristin“ mit voller Wucht auf die Atlantikküste von Portugal, richtete schwere Verwüstungen an und tötete mindestens 5 Menschen. Dutzende wurden verletzt. Windböen erreichten in der Spitze Geschwindigkeiten von bis zu 177 km/h. Diese Windgeschwindigkeiten werden besonders starken Orkanen zugeordnet. Für viele Betroffene kam der Sturm über Nacht und mit zerstörerischer Kraft.

In zahlreichen Regionen stürzten Bäume um und Dächer wurden abgedeckt. Bäume und Dächer landeten nicht selten auf Fahrzeuge und beschädigten diese und blockierten Straßen. Dabei wurden mindestens 5 Personen getötet. Vier der Opfer stammen aus der Stadt Leiria, die besonders hart getroffen wurde. Der Zivilschutz meldete tausende Einsätze innerhalb weniger Stunden. Besonders dramatisch waren Stromausfälle infolge zerstörter Strommasten: Zeitweise waren mehr als 800.000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten, vielerorts fielen auch Mobilfunknetze aus.

Via vulkane.net

+++ REALSATIRE +++

Wenn die Kriegsluft die Atemwege blockiert

+++

