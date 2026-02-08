Nimmt Donald Trump doch noch Vernunft an?

Bild: shutterstock

Von FRANZ FERDINAND | Die USA sind wieder einmal drauf und dran einen weiteren desaströsen Krieg gegen den Iran im Nahen und mittleren Osten vom Zaun zu brechen. Grundlage sind wieder die unglaublichen Lügen und Fehleinschätzungen, die von den westlichen Geheimdiensten (hauptsächlich CIA und MI6) geliefert werden.

Man erinnere sich beispielsweise an die Brutkastenlüge, mit der der erste Irakkrieg begründet wurde. Irakische Soldaten hätten in Kuweit Babys aus den Brutkästen geworfen! Es stellte sich heraus, dass die Krankenschwester, die in perfektem Englisch diese Story blärrend verbreitete, die Frau eines Diplomaten war! Der Grund für den zweiten Irakkrieg waren die angeblichen irakischen Massenvernichtungswaffen, die man bis heute noch nicht gefunden hat! Der zwanzigjährige Afghanistankrieg wurde mit der angeblichen Verwicklung der Taliban mit den Anschlägen des 11. September 2001 begründet. Die wahren Hintermänner dieses Terroranschlages sind bis heute nicht bekannt. Das Pikanteste an diesen Anschlägen war wohl die Tatsache, dass der dritte Turm (WTC3) überhaupt ohne ersichtlichen Grund genauso perfekt zusammenstürzte, wie die beiden ersten Türme WTC1 und WTC2!Seit jeher werden also der westlichen Öffentlichkeit dreiste Lügen aufgetischt, um die wahren Motive hinter all den völkerrechtswidrigen Angriffskriegen der USA und ihrer Vasallen zu verschleiern!

Der nun seit vier Jahren andauernde Ukrainekrieg wurde durch den vom CIA inszenierten Maidanputsch verursacht. Frau Victoria Newland brüstete sich, dass der CIA fünf Milliarden Dollar investierte, um den legitimen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch zu stürzen, womit die Neutralitätspolitik der Ukraine beendet wurde!

Die USA und ihre Verbündeten sind eine global agierende Bande, die mit Mord, Totschlag und Erpressung ihre und ihrer Verbündeten räuberischen Interessen durchsetzen möchte. Der Unterschied zu einer normalen Verbrecherbande ist bloß der, dass der Wertewesten seine Verbrechen mit Gutmenschengeschwafel tarnt!

Der aktuelle Irankonflikt hat eine lange Vorgeschichte

Diese begann mit dem vom CIA organisierten Sturz des iranischen Premierminister Mohammad Mossadegh im Jahre 1953, der die iranischen Ölquellen verstaatlichte. Es ging damals wie heute im Falle von Venezuela und der Entführung von Maduro um den schlichten Raub des Erdöls!

Wie schon an dieser Stelle mehrfach dargelegt, geht es beim Iran auch um dessen eminente geopolitische Lage, die es erlaubt Russland und China einzukreisen (siehe dazu https://www.unser-mitteleuropa.com/186366).

Seit dem Sturz Mossadeghs kämpft der Iran gegen die ständige Einflussnahme durch den Wertewesten. Seine Verteidigungsmaßnahmen werden durch die westliche Propaganda als Aggression umgedeutet. Es ist natürlich klar, dass der Iran keineswegs still dasitzt und den nächsten Angriff der USA und ihres Hauptverbündeten in der Region, nämlich Israel abwartet, sondern sich proaktiv, beispielsweise durch Proxys zur Wehr setzt.

Der Iran weiß sich zu wehren

Obwohl das derzeitige politische System im Iran mittelalterlich ist, sind die iranischen Wissenschaftler auf der Höhe der Zeit, insbesondere was die Atomtechnologie und die Entwicklung von Raketen betrifft.

Das Ziel der USA und Israels ist daher, diese Entwicklungen zu stoppen. Bisherige Versuche, das Mullah-Regime durch wirtschaftliche Sanktionierung (ein moderner Euphemismus für das unschöne Wort Erpressung) auf die Knie zu zwingen, bzw. überhaupt zu beseitigen und durch einen willfährigen Vasallen wie zum Beispiel den Sohn des gestürzten Schahs zu ersetzen, sind bis dato gescheitert. Ziel dieser Erpressung ist es, durch wirtschaftliche Strangulierung des Landes, die Bevölkerung zum Aufstand gegen die Regierung zu treiben und einen Regime-Change herbeizuführen. Diese Bemühungen werden noch durch Mossad-Agenten vor Ort unterstützt.

Der Iran setzte auf Diplomatie

In der Vergangenheit versuchte der Iran, dem Wertewesten in Bezug auf das Atomprogramm entgegenzukommen. Ergebnis war das 2015 in Wien abgeschlossene JCPOA-Abkommen, das eine Kontrolle des iranischen Atomprogrammes ermöglichte, bei gleichzeitiger Aufhebung der Sanktionen. Dieses Abkommen wurde noch unter der Regierung Obama geschlossen und von der Regierung Trump I in der Luft zerfetzt! Donald Trump maßte sich das Recht an, dem Iran die Entwicklung von eigener Atomtechnologie zu verbieten. Logischer Weise hielt sich der Iran danach auch nicht mehr an dieses Abkommen und reicherte Uran bis auf 60 Prozent an (siehe dazu https://www.unser-mitteleuropa.com/172773).

Der Wertewesten eskalierte

Vor acht Monaten versuchten daher die USA und Israel gemeinsam, das iranische Atomprogramm mit einem Militärschlag zu beenden, was aber gründlich misslang. Diese Kampagne begann am 13.06.2025 mit der Ermordung des iranische Chefverhandler für die Verhandlungen zwischen der IAEO und dem Iran (Amirhossein Faghihi). Diese Verhandlungen hätten am 15.06.2025 stattfinden sollen und wurden so gezielt verhindert.

Man erinnere sich, wie sich Israel und die USA damals ihrer Erfolge brüsteten. Insbesondere wollten sie das iranische Atomprogramm zerstört haben. Jetzt, sieben Monate später müssen sie indirekt zugeben, dass diese Angriffe speziell auf die Anreicherungsanlage Fordo gründlich scheiterten (siehe dazu https://www.unser-mitteleuropa.com/170748).

Jetzt soll also das nachgeholt werden, was damals misslang

Blöderweise verfügt der Iran in der Zwischenzeit über noch mehr Raketen, insbesondere auch mehr Abwehrraketen, geliefert von Russland und China. Russland und China haben jeden Grund den Iran gegen die Angriffe der USA und Israel zu helfen, da wie erwähnt sich der Krieg gegen den Iran auch gegen diese Länder richtet. Zwar gibt es keine Verteidigungspakte zwischen Russland, China auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite, jedoch gibt es jede Menge informelle Maßnahmen.

Beispielsweise gelang es russischen und/oder chinesischen Experten Starlink über dem Iran zu unterbinden und sogar die 40.000 ins Land geschmuggelten Starlink-Empfänger ausfindig zu machen und die Betreiber zu verhaften. Somit wurde der vom Mossad betriebene Aufstand im Iran im Keim erstickt.

Man kann daher davon ausgehen, dass ein neuerlicher von den USA und Israel begonnener Krieg in einem neuerlichen, endlosen Krieg in dieser Region mündet und auf eine Kraftprobe zwischen den USA und Israel auf der einen und Russland und China auf der anderen Seite hinausläuft. Die letzte Kraftprobe zwischen dem Wertewesten und Russland gewinnt Letzterer gerade! Ein Desaster in so einem Krieg könnte das Ende der Regierung Trump sein, da dieser Krieg ohne Zustimmung des Kongresses begonnen wird.

Man kann nur hoffen, dass Trump mehr auf seine Militärs hört, die momentan von einem militärischen Erfolg gegen den Iran gar nicht so überzeugt sind, wie die vielen Sofa-Generäle in den westlichen Medien und Geheimdiensten, die sich in der Vergangenheit schon notorisch irrten.

Derzeit haltet die US-amerikanische Flottille einen Respektabstand von 1.000 Meilen vor der iranischen Küste ein und befindet sich deshalb außerhalb der Reichweite der iranischen Antischiffraketen!

Das Imperium ist überfordert

Selbst Israel will sich derzeit aus dem Krieg gegen den Iran heraushalten, weil es einfach nicht über genügend Abwehrraketen verfügt, um Lawinen von iranischen Raketen abzuwehren. An dieser Stelle offenbart sich auch die Überdehnung des Imperiums: Abwehrraketen (speziell das Patriot System) können nur sehr begrenzt erzeugt werden und werden gerade in der Ukraine dringend gebraucht, um die russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur abzumildern.

Momentan laufen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran im Oman. Nach der ersten Verhandlungsrunde wurde von den Iranern vorsichtiger Optimismus verbreitet.

Will Donald Trump nicht in einen neuerlichen, endlos dauernden und ungezählte Milliarden verschlingenden Krieg eintreten, wird er jetzt seine Forderungen zurückschrauben müssen. Vielleicht muss er nun den von ihm vor acht Jahren verworfenen JCPOA-Vertrag mit viel Pomp und Trara dem amerikanische Publikum als Erfolg verkaufen?



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung