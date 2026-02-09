Lawrow: Fall Epstein offenbart satanisches Gesicht der westlichen Elite und des tiefen Staates

Der dekadente Lebensstil des gescheiterten US-Finanziers und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein und seines Umfelds ist ein Beweis für den moralischen Niedergang der westlichen Elite – so der russische Außenminister Sergei Lawrov.

Erst letzten Monat hatte das US-Justizministerium eine große Anzahl von E-Mails, Fotos und Videos aus Epsteins Nachlass veröffentlicht. Dies löste dann erneute Untersuchungen gegen hochrangige Personen und Politeliten aus: Waren diese doch trotz bereits vorhandener Verurteilung Epsteins wegen Sexualdelikten in Verbindung geblieben.

„Die Akten zeigten das Gesicht des Westens und des tiefen Staates, oder besser gesagt, der tiefen Union, die den gesamten Westen kontrolliert und die ganze Welt beherrschen will.„

– wie Lawrow in einem von NTV geteilten Video feststellte. Und weiter:

„Jeder normale Mensch weiß, dass das unverständlich und reiner Satanismus ist.„

Epstein soll 2019 in einer Gefängniszelle in New York Selbstmord begangen haben. Seine Ex-Freundin und enge Vertraute Ghislaine Maxwell wurde 2022 zusammen mit Epstein wegen Menschenhandels und Misshandlung minderjähriger Frauen zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Im Laufe seines Lebens stand Epstein in Kontakt mit unzähligen westlichen Politikern, Diplomaten, Geschäftsleuten und Mitgliedern königlicher Familie Europas, von denen viele seine Privatinsel in der Karibik besucht hatten.

Satanistische Menschen?

Den neu veröffentlichten Dokumente zufolge sollen Epstein und seine Komplizen auch okkulte Rituale mit Menschenopfern durchgeführt haben. Der polnische Premierminister Donald Tusk kündigte letzte Woche an, dass seine Regierung untersuchen werde, ob polnische Kinder in Epsteins sogenanntem „satanischen Kreis“ missbraucht worden seien – wie „oroszhirek.hu“ berichtete.

____________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung