Aktueller Beitrag Kriminalität Schweiz

SCHWEIZ: Rentner von „Unbekannten“ auf Gleis gestoßen – schwer verletzt

VonRedaktion

Feb. 9, 2026 #Bahnhof Grenchen, #erfaßt, #Rentner, #zug
Ein „Unbekannter“ hat am Sonntag beim Bahnhof Grenchen Nord einen Rentner auf das Gleis gestoßen. Dieser wurde von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt.

Das berichtet die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung vom Montag. In der Folge wurde der Rentner von einem einfahrenden Zug erfasst, wobei er sich schwere Beinverletzungen zuzog.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort musste er mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Gemäß derzeitigen Erkenntnissen wurde der Rentner zuvor durch den Unbekannten nach Geld gefragt.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben unverzüglich Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie dem Täter aufgenommen. Dieser soll vorgängig im Bereich des Bahnhofs weitere Personen angesprochen haben, circa 180 Zentimeter groß sein, lange Haare und einen Bart getragen und einen Rucksack mit sich geführt haben. Nach der Tat soll er sich zu Fuß in Richtung Bahnhofsparkplätze begeben haben.
Quelle: Kantonspolizei Solothurn – Telefon 032 627 81 17.

