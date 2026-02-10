Absolute Mehrheit für AfD-Siegmund – oder der linke Mob tobt los …

JULIAN REICHELT | Deutschland geht in das Superwahljahr 2026 – und die Bundesregierung fällt somit in einen Dämmerschlaf, während Deutschland wirtschaftlich weiter unter Druck gerät. So wird im September in Sachsen-Anhalt gewählt.

Die AfD liegt mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund deutlich vorn – kann sich vielleicht sogar die absolute Mehrheit sichern. Die Landtagswahlen werden auch zum Machtkampf-Schauplatz zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Was passiert, wenn die AfD an einer absoluten Mehrheit scheitert?

Wird die Union die Brandmauer auflösen oder sich dem linksextremen Rand annähern? Klar ist: Mit Koalitionsvertrag und Brandmauer-Mantra versucht der Finanzminister weiter, die CDU zu zerstören. Mit der AfD als klarer Wahlsieger würde hingegen ein neues Kraftzentrum entstehen, dass vom Höcke-Lager ablenkt und der CDU eine große Schicksalsfrage inklusive Mob gegen Rechts auf der Straße erspart. Doch die AfD verspielt auch Vertrauen mit ihren jüngsten Skandalen um Vetternwirtschaft – alle Details dazu in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.