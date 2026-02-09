Ein Volk im Delirium: Was ist nur mit den Deutschen los?

Starmer unter Druck wegen Epstein-Akten + Norwegische Botschafterin tritt wegen Kontakt zu Epstein zurück + Norwegische Botschafterin tritt wegen Kontakt zu Epstein zurück + Sacharowa: Westliche Eliten haben jahrzehntelang Kinder missbraucht + Öffentliche Auspeitschung in Indonesien: Härteste Strafe seit Jahren

Starmer unter Druck wegen Epstein-Akten

Wird Großbritannien die erste muslimische Premierministerin bekommen?

Augen auf Shabana Mahmood

Da Premierminister Starmer wegen einer sich vertiefenden Führungskrise zunehmend unter Druck steht, richtet sich die Aufmerksamkeit in Westminster darauf, wer ihn ersetzen könnte. Zu den Namen, die diskutiert werden, gehört Innenministerin Shabana Mahmood, eine enge Starmer-Verbündete, deren Aufstieg inmitten politischer Turbulenzen, die durch die Veröffentlichung von Epstein-Aktenin den USA ausgelöst wurden, an Tempo gewonnen hat.

Via firstpost.com

Norwegische Botschafterin tritt wegen Kontakt zu Epstein zurück

Die neuen Epstein-Akten sorgen für mächtig Wirbel. Eine Top-Diplomatin nimmt jetzt ihren Hut, da sie mehrfach in den Unterlagen auftaucht. Auch ihre Kinder sollen wohl von der Beziehung zum Sexualstraftäter profitieren.

Die bekannte norwegische Diplomatin Mona Juul ist wegen ihrer Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein von ihrem Botschafterposten zurückgetreten. Wie das Außenministerium in Oslo mitteilte, trat Juul nach der Einleitung von Ermittlungen als Botschafterin in Jordanien und im Irak zurück. Sie war wegen ihrer Verbindungen zu Epstein bereits vorübergehend suspendiert worden.

Juul und ihr Ehemann Terje Röd-Larsen spielten eine wichtige Rolle bei den langwierigen geheimen Verhandlungen zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), die Anfang der 1990er Jahre zum Friedensabkommen von Oslo geführt hatten. Norwegischen Medienberichten zufolge sind die beiden Kinder des Paars in Epsteins Testament als Erben einer Summe von insgesamt zehn Millionen Dollar (umgerechnet rund 8,5 Millionen Euro) eingesetzt.

Via n-tv.de

Sacharowa: Westliche Eliten haben jahrzehntelang Kinder missbraucht

Am Mittwoch hat sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums zu den neuesten, am 30. Januar 2026 veröffentlichten Datensätzen der Epstein-Akten geäußert.

Sichtlich bewegt von den Informationen erklärte sie: „Jetzt wissen wir, wie die westliche Elite zu Kindern steht, auch zu ihren eigenen Kindern.“

Sie unterstrich, dass die Netzwerke, die Jeffrey Epstein bediente, und die Politikerklasse im Westen, die er mit seinen illegalen Dienstleistungen kompromittierte, „dieselben Leute sind, die hinter dem Kiewer Regime stehen.“

„Sie geben dem Kiewer Regime kolossale Mittel für die Ermordung von Kindern“, so die russische Diplomatin.

Öffentliche Auspeitschung in Indonesien: Härteste Strafe seit Jahren

Ein Bild, das fassungslos macht: Rattanstock statt Rechtsstaat. In Aceh gab es eine öffentliche Prügelstrafe – eine der härtesten seit Einführung der Scharia-Gesetze 2001.

Brutale Szenen in Indonesien: In der abgelegenen Region Aceh, die als einziger Teil Indonesiens unter Scharia-Recht steht, wurden eine Frau und ihr Liebhaber am 29. Jänner 2026 öffentlich ausgepeitscht – 140 Hiebe pro Person.

Die Strafe wurde mit einem Rattanstock vollzogen. Begründung: Sex außerhalb der Ehe und Alkoholkonsum. Konkret habe das Paar 100 Schläge für vorehelichen Sex erhalten und zusätzlich 40 für Alkohol, der in Aceh verboten ist.

Die Frau soll die Prügel nicht durchgestanden haben: Sie habe geweint und sei zusammengebrochen. Anschließend hätten Beamte sie, laut New York Post, auf einer Trage zu einer nahen Ambulanz gebracht.

Weiterlesen auf exxpress.at

Kriminelle “Kinderbande” terrorisiert Leipzig: Über 200 Straftaten – Staat schaut zu

Eine Bande aus Kindern und Jugendlichen terrorisiert seit Herbst 2025 ganze Stadtteile von Leipzig (Sachsen). Über 200 Straftaten, von Raubüberfällen bis zu Körperverletzungen, gehen inzwischen auf ihr Konto. Die Anführer sollen zwei zwölfjährige Zwillinge sein, deren Familie aus dem Sudan eingewandert ist. Das System gibt sich machtlos.

Die Taten häufen sich vor allem in den Stadtteilen Grünau und Leipzig-West. Zu den Hotspots zählen das Allee-Center, das Paunsdorf Center, die Höfe am Brühl sowie das Umfeld mehrerer Schulen – darunter die Montessori-Schule in Grünau. Dort hat die Bande bereits mehrfach zugeschlagen. Mehrere Schüler wurden auf dem Schul- oder Heimweg bedroht oder sogar überfallen. (…)

Auch Geschäftsleute leben in Angst. Ein Kiosk-Betreiber im “Allee-Center” schilderte seine Beobachtungen gegenüber dem FOCUS: “Seit dem letzten Herbst ist die Gruppe immer wieder hier, sie kommen vor allem am Nachmittag, manchmal sind es sogar 20. Sie machen Krach, schubsen selbst ältere Menschen sogar auf der Rolltreppe, sodass sie hinfallen, rutschen auf der Mittelkonsole der Rolltreppe runter und pöbeln Kunden an. Und wer sich dagegenstellt, bekommt als Antwort dann Sätze wie ‘Ich ficke deine Mutter’ zu hören. Es ist zum Verzweifeln!”

Weiterlesen auf report24.news

Ein Volk im Delirium: Was ist nur mit den Deutschen los?

Seit Jahrzehnten werden wir von unseren Politikern systematisch belogen und für dumm verkauft!

Abgegebene Wahlversprechen zerplatzen in schöner Regelmäßigkeit wie Seifenblasen, Entscheidungen werden grundsätzlich gegen das eigene Volk getroffen und jetzt quatscht uns die Bundesregierung ganz nebenbei auch noch in einen neuen Krieg gegen Russland. Doch nirgends regt sich Widerstand. Kein Aufschrei, keine Demonstrationen, kein Putsch von unten gegen das kriminelle Regime in Berlin.

Doppelte ORF-Gebühren: Tausende können Rückerstattung beantragen

Mit der Einführung des neuen ORF-Beitragsgesetzes am 1. Januar 2024 zahlen Haushalte in Österreich monatlich 15,30 Euro für die ORF-Haushaltsabgabe. Zusätzlich fällt je nach Bundesland eine Landesabgabe an. Doch nicht alle Zahlungen waren rechtmäßig, wie nun bekannt wurde.

Wer ist betroffen?

Laut einem Bericht von oe24.at betrifft dies vor allem Personen, die privat und beruflich an derselben Adresse gemeldet sind. Dazu zählen Selbstständige, Freiberufler, Landwirte und Ein-Personen-Unternehmen. In diesen Fällen wurde die ORF-Gebühr sowohl privat als auch betrieblich vorgeschrieben – eine doppelte Belastung, die in vielen Fällen unrechtmäßig ist.

Der ORF hat klargestellt, dass Betroffene ihr Geld zurückfordern können. Weiterlesen auf exxtra24.at

Österreich: 4 Jahre Impfpflichtgesetz

Am 4. Februar 2022 trat das Corona-Impfpflichtgesetz in Kraft. Gegen den Willen der größten Volksbewegung in der Geschichte der Zweiten Republik.

Es war der Höhepunkt des Corona-Autoritarismus, das Gesetz bleibt eine Erinnerung, wie schnell ein Staat den Boden der bürgerlichen Grundrechte verlassen kann.

Es sind nicht nur vier Jahre seit dem Impfpflichtgesetz. Es sind auch vier Jahre, seitdem die Republik eine historische Volksbewegung gesehen hat, die im Winter 2021/22 gegen die staatliche Willkür von Impfpass-Apartheid, Lockdown und letztlich Impfpflicht aufbegehrt hatte. (…)

Was damit einherging, war eine beispiellose Enthemmung der Sprache und der Macht. Politische Sprache wurde zum Druckmittel – und Abweichung zur moralischen Schuld erklärt. Führende Regierungsmitglieder und politische Verantwortungsträger erklärten ungeimpfte Menschen wiederholt zum zentralen Problem der Pandemiebekämpfung.

Weiterlesen auf tkp.at

Nein, BDKJ steht hier nicht für »Bund der Kommunisten Jugoslawiens«, sondern für »Bund der Deutschen Katholischen Jugend«. Wirklich. pic.twitter.com/8w3fOCuA7G — Ritter Runkels Rübenradio. (@Ruebenhorst) February 5, 2026

