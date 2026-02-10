Dadurch soll eine schnelle Wiederaufnahme des Friedensdialogs – falls nötig – auf höchster Ebene ermöglicht werden,– wie der russische Präsident Pressesprecher Dmitri Peskov am Dienstag gegenüber Reportern feststellte: „In der Tat wurden Kontakte hergestellt – das können wir bestätigen –, die, falls nötig und es den Willen gibt, einen Dialog auf höchster Ebene recht schnell ermöglichen werden. Bisher haben wir allerdings keinen Hinweis darauf erhalten, dass es so etwas geben wird.“

Laut dem Kremlsprecher habe Moskau habe die Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Kenntnis genommen, wonach die Beziehungen zu Russland wiederhergestellt werden müssten. Somit habe der Kreml einen guten Eindruck von diesen Aussagen erhalten.

Macron hatte zuvor angekündigt, Paris wolle die Kommunikationskanäle mit Moskau auf technischer Ebene wiederherstellen. Und er plädierte für die Notwendigkeit, unter russischer Beteiligung eine neue europäische Sicherheitsarchitektur aufzubauen:

„Wir sagen schon lange, dass es unlogisch, kontraproduktiv und schädlich wäre, wenn alle Parteien unsere Beziehungen auf null reduzieren.„

– sagte Peskov und fügte: Russland glaube, die Aufrechterhaltung des Dialogs könne helfen, die dringendsten und kompliziertesten Probleme zu lösen.

Türkei vor Einstieg in die Atombombe ?

Auch habe Moskau die Aussage des türkischen Außenministers Hakan Fidan zur Kenntnis genommen, wonach Ankara in das nukleare Wettrüsten einsteigen könnte, falls der Iran Zugang zu solchen Waffen hätte. Moskau erachte aber die institutionelle Nichtverbreitung von Atomwaffen als Grundpfeiler der nuklearen Sicherheit:

„Wir glauben, dass alle Länder des Nuklearclubs verantwortungsvoll handeln werden, um nicht den geringsten Grund zu bieten und keinen nuklearen Wettbewerb und dessen Ausprägung zuzulassen.„

– betonte Peskov.

Vorerst solle es aber kein konkretes Datum für die Wiederaufnahme der russisch-ukrainischen Expertengespräche geben.

