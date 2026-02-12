Polizei-Razzia bei EU-Kommission

Die belgische Polizei durchsuchte am Donnerstag mehrere Büros der EU-Kommission – wie „Politico“ berichtete. Die Razzia steht in Zusammenhang mit einer Untersuchung zu Unregelmäßigkeiten beim Verkauf von Immobilien zwischen der Kommission und dem belgischen Staat.

Die „Europäische Staatsanwaltschaft“ (EPPO), welche die Ermittlungen leitet, bestätigte gegenüber „Politico“: Im Rahmen einer „laufenden Untersuchung“ habe man „Beweise“ gesammelt, gab jedoch keine weiteren Details bekannt und verwies auf die Integrität des Verfahrens.

Im Zentrum des Falls stehen 23 EU-eigene Gebäude, die vom belgischen Staatsfonds für insgesamt 900 Millionen Euro erworben wurden.

Ein Sprecher der Kommission erwiderte: Der Immobilien-Verkauf hätte gesetzeskonform stattgefunden und hofft, dass dies durch die Untersuchung bestätigt wird:

„Die Europäische Kommission verpflichtet sich zu Transparenz und Rechenschaftspflicht und wird vollständig mit der EU-Staatsanwaltschaft und den zuständigen belgischen Behörden zusammenarbeiten.„

– so der Sprecher weiter. Laut „Financial Times“, welche zuerst darüber berichtet hatte, wurden die Durchsuchungen an mehreren Kommissionsstandorten, darunter der Generaldirektion für den EU-Haushalt, durchgeführt.

____________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung