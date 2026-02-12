Zerstörung der Wirtschaft: Schwarz-Grün wäre das Ende für Baden-Württemberg!

JULIAN REICHELT | In wenigen Tagen schon wählt Baden-Württemberg ein neues Landesparlament – und die Menschen können faktisch zwischen zwei Varianten derselben Machtfrage wählen: CDU mit den Grünen – oder umgekehrt. Für die Wähler bleibt eigentlich keine Wahl mehr.

Dabei ist gerade Baden-Württemberg ein Land voller fleißiger Menschen – in einer gefährlichen Schieflage. Horrorzahlen kommen von den Autobauern Porsche und Mercedes-Benz. Die Kommunen spüren das ebenfalls: Die Stadt Stuttgart ist quasi pleite. Wer jetzt dagegen anarbeitet, ist ausgerechnet Friedrich Merz: Er fordert eine Abschaffung des CO2-Preises.

Doch das wird mit einem grünen Koalitionspartner nicht zu machen sein. Vor welchem Dilemma die Union mit einem grünen Koalitionspartner steht, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“.



