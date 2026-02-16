Die Epstein-Affäre – der größte Korruptionsskandal der Weltgeschichte

Bild: UNSER MITTELEUROPA & AI

Hinter der Tarnung einer privaten Partyinsel in der Karibik, Little Saint James, als Treffpunkt für die Reichen und Schönen dieser Welt, die sich vordergründig nur mit ausschweifenden Sex-Partys vergnügen, verbirgt sich die größte Korruptionsdrehscheibe der modernen Geschichte. In der Abgeschiedenheit dieser kleinen Insel wurde buchstäblich Weltgeschichte geschrieben.



Von FRANZ FERDINAND | Hätte man in der Vergangenheit behauptet, dass irgendwelche Eliten die Weltherrschaft anstreben, und eine Art Weltregierung implementieren wollen, so war man für viele ein, Verschwörungstheoretiker! Durch die Epstein-Affäre ist diese Verschwörungstheorie ein großes Stück weiter zur Realität geworden!

Auf dieser Märcheninsel befand, bzw. befindet sich eine Art globale Vermittlungsagentur für wichtige Posten und Geschäfte aller Art, ganz egal ob legal oder illegal, kurz und gut für alles, was normalerweise das Licht der Öffentlichkeit scheut. Wer einen wichtigen Posten anstrebte, oder irgendwelche besonders lukrativen Geschäfte anbahnen wollte, konnte auf dieser Insel Partner oder Förderer finden.

Voraussetzung für den Erfolg war jedoch, dass man bereit war, sich erpressbar zu machen!

Viele Personen des öffentlichen Lebens haben deshalb Verbindungen zum Epstein-Netzwerk wie beispielsweise Børge Brende der Präsident des Weltwirtschaftsforum, das sich anmaßt die ganze Welt reformieren und ummodeln zu wollen.

Was jetzt bereits aus 3,5 Millionen Dokumenten als gesichert angesehen werden kann ist, dass das Epstein-Netzwerk ein weltweites Erpressernetzwerk war, bzw. noch immer ist. Die angewandte Methode ist alt: Es werden nur solche Personen durch dieses Netzwerk protegiert, die sich freiwillig exponieren, also sich bei irgendwelchen, meist unappetitlichen, oder sogar verbrecherischen Handlungen dokumentieren, oder sich sonst durch eine Vorteilnahme abhängig machen lassen!

Auf diese Weise entsteht ein Heer von Abhängigen in wichtigen Positionen weltweit, auf deren Kooperation man sicher zählen kann. So erklärt es sich, wie es in der Vergangenheit möglich war, bestimmte Themen wie zum Beispiel den Klimaschwindel, die Coronahysterie, schrankenlose Zuwanderung, oder bestimmte politische Narrative wie die einseitige Sicht des Ukrainekonfliktes so schnell und konsistent weltweit zu verbreiten und dissidente Meinungen zu sanktionieren!

All diese Kampagnen sind nur gigantische Gelddruckverfahren, bei denen die Superreichen dieser Welt noch mehr Geld auf Kosten des Steuerzahlers verdienen wollen: Es handelt sich um eine Art Sozialismus für Milliardäre!

Bei dem CO2-Schwindel geht es um die Mobilisierung gigantischer öffentlicher Geldmittel für den kompletten Umbau der Energiewirtschaft und der Industrie ohne jeglichen Nutzen, bei der Covid-Affaire um kolossale Geschäfte der Pharmaindustrie, bei der schrankenlosen Zuwanderung auch wieder um die Mobilisierung enormer öffentlicher Geldmittel um die Neuankömmlinge in einer modernen Gesellschaft zu integrieren und beim Ukrainekrieg um die altbekannten Geschäfte der Rüstungsindustrie, die ebenfalls wieder vom Steuerzahler bezahlt werden sollen. Insgesamt geht es immer um völlig unproduktive Geschäfte auf Kosten der Öffentlichkeit.

Um all diese Raubzüge im großen Stil zumindest im Einflussbereich des Wertewestens durchsetzen zu können, braucht es ein Heer williger und vor allem abhängiger Politiker, Parteien, Journalisten, Wissenschaftler und NGOs, die synchron und konsistent die Propagandatrommel rühren.

Solche Unternehmungen können nur erfolgreich durch ein globales Korruptions- und Erpressernetzwerk auf Schiene gebracht werden.

Natürlich hätte Herr Jeffrey Epstein ein derartiges Netzwerk niemals alleine aufbauen können. Es ging ja nicht nur um Posten in wichtigen Positionen, sondern auch um viel Geld, das durch ihn umgeschlagen wurde. Natürlich war es nicht sein eigenes Geld, sondern das Geld von Akteuren im Hintergrund, über das er verfügte.

Auch wäre er rein organisatorisch niemals alleine dazu fähig gewesen ein derartiges Netzwerk aufzuziehen. Wie aus den Millionen Mails bereits klar wurde, war er ein Werkzeug wichtiger Geheimdienste wie CIA und Mossad, die über all die weltweiten Verbindungen verfügen, die Epstein benötigte. Epstein war lediglich wegen seiner persönlichen Eigenschaften und seiner Intelligenz eine Ideale Persönlichkeit für eine derartige Korruptionsdrehscheibe.

Wer sind nun neben den Geheimdiensten die Akteure im Hintergrund?



Dafür kommen nur die gigantischen Kapitalsammelbecken in Frage, die Dutzende, insgesamt sogar Billionen Dollar Marktkapitalisierung verwalten. Nur diese Akteure sind im Stande Milliarden für all die notwendigen Bestechungen zu mobilisieren!

Wieso wird die Epstein-Affaire gerade jetzt so umfangreich aufgedeckt?



Tatsächlich ist es so, dass nur ein Teil der kompromittierten Persönlichkeiten der Öffentlichkeit bekannt werden. Ein großer Teil der involvierten Personen wird durch die vielen Schwärzungen in den Dokumenten weiter geschützt!

Es könnte sich also um eine Art Säuberung handeln, wie es beispielsweise in kommunistischen Regimen üblich war. Solche Säuberungen wurden immer dann notwendig, wenn aus irgendwelchen äußeren, oder auch inneren Umständen plötzlich eine Neuausrichtung innerhalb der herrschenden politischen Kaste erforderlich wurde. In der Regel gab es dann mehrere unterschiedliche Meinungen, die nur durch Gewalt wieder vereinheitlicht werden konnten.

In einer derartigen Situation befindet sich derzeit der Wertewesten!



Der langsame Niedergang des Westens gegenüber den BRICS-Ländern ist offensichtlich. Diese Länder verfügen über eine junge, dynamische, stark wachsende, meist gut ausgebildete und arbeitsame Bevölkerung, während die Bevölkerung des Wertewestens wohlstandsverwahrlost, leistungsfeindlich und von einer sozialistischen Versorgungsideologie befallen ist. Insbesondere sinkt das Bildungsniveau durch die unqualifizierte Zuwanderung auf breiter Front.

Speziell die Europäische Union hinkt in allen wichtigen Technologien gegenüber dem Rest der entwickelten Welt hinterher, was sich auch in den erbärmlichen Wachstumsraten und explodierenden Defiziten widerspiegelt. Weitere Gründe für diesen Niedergang sind die Fehlalokationen von Billionen von Euro in die unsinnige Energiewende und anderer bereits oben erwähnten Dummheiten und die alles lähmende EU-Bürokratie. All das war auch wieder nur möglich, da die degenerierte westliche Bevölkerung für die dumme Gutmenschenpropaganda besonders empfänglich war.

Es geht jetzt für den Wertewesten mehr als nur um die kriminellen Geschäfte der Superreichen. Es geht darum, ob man auf diesem Planeten den BRICS-Ländern das Feld überlassen will und die westlichen Eliten in die Bedeutungslosigkeit versinken und letztlich auch gar keine Geschäfte mehr machen können.

Will man also mit den BRICS-Ländern mithalten, so muss das Steuer radikal herumgerissen werden!



Nun zeichnet sich zwischen der von Donald Trump geführten USA und Europa ein ideologischer Bruch speziell in Hinblick auf den CO2-Schwindel, der schrankenlosen Zuwanderung und des Ukrainekonfliktes ab:

Große Kapitalsammelbecken wie zum Beispiel BlackRock haben sich in der Zwischenzeit von dem Klimaschwindel distanziert. Statt auf Windräder und PV-Anlagen setzt man jetzt lieber auf die künstliche Intelligenz und die Energievernichtung durch endlose Speicherung von Datenmüll in gigantischen Serverfarmen und -dörfer! Das ist offenbar das bessere Geschäft, das mit Windrädern nicht machbar ist.

Europäische Russlandfeindlichkeit



Weiters hat man in den USA erkannt, dass gute Geschäfte mit dem größten Flächenstaat der Welt, nämlich Russland eintägiger sind, als gegen Russland Krieg zu führen. Speziell in dieser Frage hat sich Europa in eine desaströse Russenfeindlichkeit manövriert, aus der man in den nächsten Jahrzehnten nicht so leicht herauskommen wird.

Es fällt auf, dass vor allem Europäer in den Epstein Files entlarvt werden. Dies deutet darauf hin, dass sich in dieser Affäre der ideologische Bruch zwischen Europa und Amerika widerspiegelt. Der amerikanische Außenminister Marco Rubio betonte bei seinem letzten Besuch bei der Sicherheitskonferenz, dass sich für eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA, Europa ändern muss. Amerika braucht die Europäische Union, um seine globale Dominanz zu erhalten, jedoch braucht es eine neue EU. Mit der jetzigen ist auf Dauer kein Staat zu machen! Er will jetzt nach Ungarn weiterreisen, ganz offenbar um diesen Standpunkt zu betonen.

Über die selektive Veröffentlichung von Epstein-Verbindungen soll möglicher Weise zusätzlicher Druck auf bestimmte Akteure in Europa im Hintergrund ausgeübt werden!