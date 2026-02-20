Gewissensfrage an die „Bahnhofs-Klatscher“ und Plüschtier-Werfer

„Refugees welcome“ war eine gute Idee? Was wir den Menschen, die noch immer nicht verstanden haben, sagen müssen:
Du bist einer von denen, die 2015 gedacht haben, „Refugees welcome“ wäre eine gute Idee.
Seitdem liegen in deutschen Städten Leichen, die es ohne deine Haltung nie gegeben hätte.
Mädchen, die nachts nicht mehr nach Hause kommen.
Jungen, die auf Bahnsteigen verbluten.
Frauen, die in Gruppen zerstört werden, während die Täter filmen und lachen.
Familien, die nie wieder ganz werden.
Das sind längst keine Einzelfälle mehr. Das ist der neue Alltag, den du mit herbei gewünscht hast.
Du hast nicht nur zugeschaut.
Du hast mitgemacht. Mit deinen Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien. Mit deinem Schweigen, wenn die Warnungen kamen. Mit deinem moralischen Hochgefühl, während andere schon die Konsequenzen trugen.
Und jetzt die einzige Frage, die zwischen uns steht:
Wie hältst du das eigentlich aus? Wie schaffst du es, morgens in den Spiegel zu schauen, ohne dass dir übel wird?
Weil jedes dieser zerstörten Leben – jede Vergewaltigung, jeder Mord, jedes Kind, das nie erwachsen wird – auch deinen Schatten trägt.
Du könntest jetzt sagen: „Aber die meisten sind friedlich.“
Klar. Die meisten. Nur die, die nicht friedlich sind, hinterlassen Leichen. Und genau die hast du mit reingelassen.
Oder: „Man darf nicht pauschalisieren.“
Sag das der Mutter, die ihren Sohn in einem Kühlhaus identifizieren musste.
Sag das dem Vater, der das letzte Selfie seiner Tochter nie wieder öffnen kann, ohne zu zerbrechen.
Ich habe diese Menschen getroffen.
Ich kenne den Blick, der nicht mehr loslässt.
Den Geruch von Verlust, der sich in die Kleidung frisst.
Die Stille, die lauter ist als jeder Schrei.
Wenn ich auch nur einen Bruchteil dieses Leids mitverursacht hätte – durch Worte, durch Feigheit, durch Gesinnung –, ich könnte nicht mehr atmen, ohne mich zu hassen.
Du aber atmest weiter.
Du postest weiter.
Du fühlst dich weiter auf der richtigen Seite.
Deshalb sag es mir, ganz ruhig, ohne Ausflucht:
Welche Lüge flüsterst du dir selbst zu, damit du nachts die Augen zu machen kannst, während irgendwo in Deutschland wieder eine Familie erfährt, dass sie nie wieder ganz sein wird – und du weißt, dass du mit dafür gesorgt hast?
Ich warte.
Quelle: Oliver Flesch/facebook
3 Gedanken zu „Gewissensfrage an die „Bahnhofs-Klatscher“ und Plüschtier-Werfer“
Alles ist nur Lüge und Täuschung. Die Bahnhofsklatscher und Teddybärenwerfer sollten sich diesen Artikel einmal durchlesen und das nicht nur ein Mal ! Zehn Mal wäre eine gute Therapie, aber bei denen ist sowieso Hopfen und Malz verloren.
https://ahnenrad.org/2026/02/19/das-truman-syndrom/
Ich lese mal wieder das Buch „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“. Das Buch ist natürlich nicht nur aur diese Frage reduziert, sondern erklärt das Verhalten von Männer und Frauen u. a. anhand ihrer Biologie, ihrer unterschiedllichen Gehörne nebst unterschiedlicher Prägung und Konditionierung seit sie in Höhlen lebten. Es hat sich nichts oder nicht viel geändert. Es erklärt die nach wie vor -wenn auch zunehmend geleugnete- Brütalität von M.ssen von Männern auf dem gesamten Globus, warum nach wie vor trotz einer von den Luegen, einer Bäre Böck, einer B. B as und anderen dieser m. A. n. anti-weiblich installierten Waiber oder her m. A. n. Mannwaiber das weltweite !!! Süstem ein erzpatriarchalisches ist und auch, warum so viele Frauen die M.ssenm.gr.tion w.hlen und befürworten.
Es ist ein gälgenhumorisches Beispiel in dem Buch aufgezeigt, wo zwei Frauen in einer Wohnung sind und vor dem Fenster ein offenbar geistesgestörter Serienk.ller mit einem blüttriefenden Beil sie im Visier hat. Was ist die Kommunikation der beiden Frauen mit Blick auf diesen? “ Ja, Isobel… Ich weiß, daß er ein geistesgestörter, sadistisch veranlagter Moerder ist, der seine Öpfer mit dem Beil erschlaegt… Aber es könnte doch sein, daß er ein geistesgestoerter, sädistisch veranlagter Moerder ist, der seine Öpfer mit dem Beil erschlaegt und der Hilfe braucht!“
Ebenso ist erklärt, wie eben M.ssen von mehr oder weniger emotionslosen, empathiefreien Männern ticken und warum. – Die Mehrheit der Menschen vor allem im Westen sözialisierte wollen einfach nicht wahr-haben, dass sie im Grunde nach wie vor mehrheitlich aufgrund ihrer biologischen Gehörnstruktur etc. nach wie vor ticken und agieren wie zur Zeit der Höhlenmenschen.
Das alles bezeichnet die Mehrheit der Geschlöchter weltweit, wenn es auch Minderheiten von Ausnahmen gibt wie z. B. Frauen, die gut einparken und Männer die zuhören gibt. 😉
Es ist in diesen Waibern, von denen auch ich als Frau es null nachvollziehen kann, offenbar aus Urzeiten angelegt, dass sie meinen, auch das allerletzte brütale nichtstaugende Mann-Örschloch noch „r.tten“ zu wollen und zu können, indem man ihnen nur Herzensliebe gibt, gut zu ihnen ist und irgendwie noch einen angeblich traumabedingten Grund zusammenfabrizieren, um ihre R.ttungsillusion diesen gegenüber vor sich selbst und anderen zu r.chtfertigen.
Dass Männer mit durch diese m. A. n. niederstschwingenden Kreaturen hochgefährdeten Frauen und Toechtern und auch Söhnen ebenfalls sich für diese M.ssenm.gr.tion einsetzen hat vermutlich einen anderen Grund, ist für mich aber auch nicht nachvollziehbar, vielleicht können das solche Männer eher nachvollziehen bzw. kann es in dem Buch evtl. erklärt werden – ich bin erst in der Mitte angelangt.
Meiner Ansicht nach.
Haben die ein Gewissen? Beschäftigen die sich überhaupt mit diesen Überlegungen? Haben die ihre Haltung überhaupt geändert? Blenden die die Wahr heit nach wie vor komplett aus weil sie sich ja sonst ihre Verantwortung/Schuld eingestehen müssten und sich eingestehen müssten, dass sie wie die m. A. n. pölitischen Verantwortlichen Blüt an ihren Händen haben all der brütalst zu Schaden und/oder Toode Gekommenen von hier bis zum Saturn? Selbst wenn sie anfangs mitgelaufen sind ist die Frage, ob sie dann weitermitgelaufen sind und mitlaufen bis heute oder ob sie ihre Haltung geändert haben nach den zunehmenden Öpfern. Ich bezweifle, dass die Mehrheit von ihnen sich das alles eingestanden und eine 180-Grad-Wende zur Vernunft hingelegt haben. Schön wär’s, wenn sie Einsicht gewonnen hätten und ihre Haltung, ihr W.hlverhalten zur Vernunft hin korrigiert hätten.
Meiner Ansicht nach.