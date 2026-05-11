Pistorius in Kiew: Weitere 4 Milliarden für „Verteidigungspaket“ und „Rüstungsprojekte“

Fedorow und Pistorius in Kiew. | Ukrainisches Verteidigungsministerium

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist zu einem unangekündigten Besuch in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen der Ausbau der militärischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine sowie die gemeinsame Entwicklung neuer Waffensysteme.

„Deep-Strike“- und Hightech-Kapazitäten ausbauen

Wie Pistorius der Deutschen Presse-Agentur erklärte, gehe es insbesondere um die Intensivierung gemeinsamer Rüstungsprojekte. Deutschland und die Ukraine wollten künftig enger bei der Entwicklung moderner unbemannter Systeme zusammenarbeiten. Dabei liege ein besonderer Fokus auf sogenannten „Deep-Strike“-Fähigkeiten – also weitreichenden Angriffssystemen, die Ziele tief im gegnerischen Hinterland treffen können. Dafür sollen 300 Millionen Euro in ukrainische Deep-Strike-Kapazitäten investiert werden.

„Deutschland und die Ukraine sind strategische Partner, die beide von der Kooperation profitieren. Daraus ergeben sich zahlreiche neue Projekte“, erklärte Pistorius. Ziel sei es, die Sicherheit beider Länder durch modernste Technologien zu stärken.

Weitere Milliarden und gemeinsame Drohnenproduktion

Nach Gesprächen in Berlin verkündete der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow auf Telegram ein neues Verteidigungspaket zwischen beiden Staaten im Umfang von vier Milliarden Euro. Das Paket umfasst unter anderem die Finanzierung mehrerer hundert Patriot-Raketen sowie 36 IRIS-T-Startgeräte zur Verbesserung der ukrainischen Luftverteidigung.

Besonders bemerkenswert ist die geplante gemeinsame Produktion KI-gestützter Mid-Strike-Drohnen mit mittlerer Reichweite. Zunächst sollen 5.000 dieser Systeme für die ukrainischen Streitkräfte hergestellt werden.

Debatte über Deutschlands künftige Militärstrategie

Der Titel „Flamingos statt Tomahawks“ spielt auf die Frage an, welche Rolle Deutschland künftig in der europäischen Sicherheitsarchitektur einnehmen will. Während klassische Marschflugkörper wie die amerikanischen Tomahawks für schwere Langstreckenangriffe stehen, könnten flexible und vergleichsweise günstige Drohnensysteme künftig eine immer wichtigere Rolle spielen.

Die deutsch-ukrainische Kooperation deutet darauf hin, dass die Bundesregierung verstärkt auf moderne, KI-gestützte und unbemannte Systeme setzt. Damit verändert sich nicht nur die militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine, sondern möglicherweise auch die strategische Ausrichtung der Bundeswehr selbst. Mit einem Wort: Die „Kriegstüchtigkeit“ bekommt dadurch auch in Deutschland einen weiteren Turboschub.



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