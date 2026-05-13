Ungarns Gesundheitsminister: Corona-Hardliner mit Tanzvideo als Lachnummer (VIDEO)

Bild: scrennshot X

Ein Video von Zsolt Hegedűs sorgt derzeit in Ungarn und weit darüber hinaus für Kopfschütteln. In sozialen Netzwerken verbreitet sich die Aufnahme rasant: Zu sehen ist der neue ungarische Gesundheitsminister bei einer ausgelassenen Tanzeinlage vor Tausenden jubelnden Menschen.

Er ließ Ärzte während der Corona“Pandemie“verfolgen – jetzt tanzt er als Minister vor jubelnden Massen

Während Unterstützer die Szene als Ausdruck von Lebensfreude und Nähe zum Volk feiern, sprechen Kritiker von einem peinlichen Auftritt. In ungarischen Medien und Online-Foren kursieren inzwischen Spitznamen wie „der tanzende Politiker“ oder „Bulibáró“ – auf Deutsch etwa „Party-Baron“.

Ein viraler Auftritt mit Folgen

Hegedűs selbst erklärte später laut Berichten, die Stimmung habe ihn schlicht mitgerissen. Doch die öffentliche Reaktion zeigt einmal mehr, wie stark politische Persönlichkeiten heute unter permanenter Beobachtung stehen. Was für die einen menschlich und spontan wirkt, sehen andere als unangemessen für das Amt eines Gesundheitsministers.

Besonders in den sozialen Medien wird die Szene kontrovers diskutiert. Viele Nutzer machen sich über den Auftritt lustig, andere verteidigen ihn als harmlosen Moment der Euphorie.

Eine umstrittene Figur seit der Corona-Zeit

Zsolt Hegedűs ist allerdings nicht erst seit diesem Video eine polarisierende Persönlichkeit. Bereits während der Corona-„Pandemie“ trat er als Vertreter einer strikt mainstream-konformen und impfbefürwortenden Linie auf.

Von 2019 bis 2023 war Hegedűs Präsident des Ethikgremiums der Magyar Orvosi Kamara (MOK), der ungarischen Ärztekammer. In dieser Funktion vertrat er konsequent die offizielle medizinische Linie der Kammer und unterstützte ein strenges Vorgehen gegen Mediziner, die öffentlich von den offiziellen Maßnahmen oder Impfempfehlungen abwichen. Kritiker werfen ihm vor, Disziplinarverfahren gegen Ärzte mit abweichenden Meinungen unterstützt oder mitgetragen zu haben. Genannt werden dabei unter anderem Mediziner, die während der Pandemie öffentlich Kritik an Impfungen oder staatlichen Maßnahmen äußerten.

Konflikte mit der Orbán-Regierung

Interessant ist dabei, dass selbst innerhalb der damaligen ungarischen Regierung nicht immer Einigkeit herrschte. Unter Gesundheitsminister Miklós Kásler distanzierte sich die Regierung teilweise von einzelnen Richtlinien der Ärztekammer. Manche Positionen der MOK wurden damals sogar als schwer vereinbar mit dem ärztlichen Ethos und dem Hippokratischen Eid kritisiert. Diese Spannungen zwischen Regierung, Ärztekammer und kritischen Medizinern prägen bis heute die Debatte über den Umgang mit der „Pandemie“ in Ungarn.

Symbol eines gesellschaftlichen Wandels?

Für manche Beobachter steht der aktuelle Wirbel um das Tanzvideo sinnbildlich für einen tiefergehenden kulturellen und politischen Wandel im Land. Während die einen darin eine moderne, emotionalere Politik sehen, empfinden andere den Auftritt als Zeichen eines allgemeinen Verlusts an Würde und Ernsthaftigkeit im öffentlichen Leben.

Ob Zsolt Hegedűs langfristig als volksnaher Politiker oder als umstrittene Symbolfigur in Erinnerung bleiben wird, bleibt offen. Klar ist jedoch: Sein Name steht derzeit wie kaum ein anderer für die Spaltung der öffentlichen Meinung in Ungarn. Mit ihm zieht die infantile Idiotie in ein ehemals stolzes Land ein.

Die infantile Idiotie zieht in ein ehemals stolzes Land ein. Das ist Ungarns neuer Gesundheitsminister. Lauterbach-Vibes pic.twitter.com/DnffDeDR5B — (@queru_lant) May 10, 2026



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