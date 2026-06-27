Orbán und die EU: Niederlage in Budapest – Kampfansage in Brüssel

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Auch nach seiner Wahlniederlage im April bleibt Viktor Orbán politisch präsent. Zwar vertritt er Ungarn beim EU-Gipfel in Brüssel nicht mehr als Regierungschef – dieses Amt hat inzwischen Péter Magyar übernommen –, dennoch nutzte Orbán die Gelegenheit für ein Treffen mit verbündeten Politikern der europäischen Rechten.

Im Juni 2026 kehrte er erstmals nach Brüssel zurück. Mit seinem dortigen Auftritt kehrte Viktor Orbán erstmals seit seiner Wahlniederlage im April auf die europäische Bühne zurück – allerdings nicht mehr als ungarischer Ministerpräsident, sondern als Oppositionsführer und Verbündeter der europäischen Rechten. Dort traf er sich mit der Fraktion „Patriots for Europe“ am Rande des EU-Gipfels, während Ungarn erstmals seit 16 Jahren von seinem Nachfolger Péter Magyar, wie eingangs erwähnt vertreten wurde.

Dabei machte der langjährige FIDESZ-Chef deutlich, dass seine Niederlage in Ungarn für ihn keineswegs das Ende des „Kampfes der Patrioten“ bedeutet. Im Gegenteil: Er kündigte an, seine Partei als Oppositionskraft neu aufzustellen und weiterhin Einfluss auf die europäische Politik nehmen zu wollen.

Die zentralen Fakten – Orbáns Wahlniederlage, Magyars Regierungsübernahme und Orbáns Auftritt am Rande des EU-Gipfels – werden von mehreren internationalen Medien bestätigt. Weniger eindeutig belegt sind hingegen einzelne Details, etwa eine angebliche Verfassungsänderung zur Begrenzung der Amtszeit des Regierungschefs („Lex Orbán“) oder Berichte über eine Szene auf seiner Pressekonferenz in Brüssel.

Viktor Orbán ist nicht mehr Ungarns Ministerpräsident. Politisch verabschiedet hat er sich jedoch keineswegs – sein Fokus richtet sich nun verstärkt auf die europäische Bühne.

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