Kein US-Gas mehr für Europa bei Beibehaltung der EU-Methanregelung

Die USA warnen nunmehr, dass US-Gas nicht mehr an die EU geliefert werde, wenn man an der Methanregelung festhalten sollte. Der US-Energieminister Chris Wright warnte die Europäische Union, dass die US-Gaslieferungen woanders hinfließen würden, falls man sich weigern würde, die Vorschriften zur Bekämpfung von Methan, zu lockern.
Ernsthafte Konsequenzen für Europa
„Ohne eine tiefgreifende Reform dieser Regelung wird dies ‚ernsthafte Schmerzen‘ in Europa verursachen, und das ist unnötig“, erklärte Wright am Rande einer Konferenz in New York gegenüber Bloomberg.
„Es geht nicht um Eskalation. Unsere Energie wird fließen, sie fließt einfach woanders hin.“
Seine Äußerungen kamen, nachdem EU-Energiekommissar Dan Jorgensen versprochen hatte, dem Druck der USA und anderer Exporteure von Flüssiggas zu widerstehen, die Regeln zur Eindämmung der Methanemissionen zu überarbeiten. Die USA hatten die EU gewarnt, dass die Komplexität der Regel und die Aussicht auf Geldstrafen den Handel gefährden würden. Die EU-Energieminister werden die Verordnung erneut bei einem Treffen in Luxemburg erörtern.
EU in zunehmendem Maße von den USA abhängig
Die EU ist in zunehmendem Maße von den USA abhängig geworden, nachdem sie versucht hatte, russische Energie-Lieferungen nach Beginn des Konfliktes in der Ukraine 2022, zu ersetzen. Gleichzeitig ist der Umgang mit Methan, einem Treibhausgas mit mehr globalem Erwärmungspotenzial als Kohlendioxid, zu einer zentralen Säule der Klimaziele der EU geworden.
Die Abweichungen in punkto Klimapolitik gegenüber den USA, die sich verpflichtet haben, die Produktion fossiler Brennstoffe zu steigern, ist somit ein Spannungspunkt. Ein anderes Thema ist, dass die Verfolgung von Methan im komplexen amerikanischen System verschiedener Produktionsbecken eine Herausforderung darstellt, während Exporteure sich darüber beschweren, dass die Aussicht auf Geldstrafen wegen Nichteinhaltung fraglos neue Verträge zurückhält.
Wrights Position unterscheidet sich somit deutlich von der der Biden-Regierung, die 2021 gemeinsam mit der EU ein „Global Methane Pledge“ ins Leben gerufen hatte, um die Emissionen bis 2030 um mindestens 30 % gegenüber dem Niveau von 2020 zu senken.
Für Europa jedenfalls keine rosigen Aussichten, denn der nächste Winter kommt bestimmt.
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20 Kommentare zu „Kein US-Gas mehr für Europa bei Beibehaltung der EU-Methanregelung“
Glpcklicherweise gibt es hinter unserem Wohnviertel einen Wald. Eine Axt und eine Säge habe ich bereits gekauft. Und für den Strom ein Solarpanel. Ist ja logisch.
Frau Bäs, diesen Clip müssen Sie sehen… – Kurzvideo:
https://www.youtube.com/shorts/uG6o4lyvbXA
Aber ich vermute, dass diese Clip wie alles was den Ursprungsdait schen angetan wird, bei der eher Schadenfreude erzeugt bzw. sie eiskalt lässt und ebenso ihre GenössenInnen.
Meiner Ansicht nach.
Moin
1. ALLEN deutschen Politikern muss IHRE Immunität genommen werden!
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2. Für IHRE Misswirtschaft/ Wirtschaftssabotage/ Verrat am souverän, unrechtmäßigen Bevorteilungen jeglicher Art und Natur müssen SIE mit IHREN gesamten FAMILIÄREN vermögen in Haftung genommen werden! Auch deren Kinder, Geschwister, Eltern, Onkel, Tanten & die Ehepartner.
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3. die „auffällig“ gewordene Politiker Mischpoke entmündigen, entrechten und enteignen und des Landes verweisen auf Lebenszeit!
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Nur so wird Deutschland wieder lebenswert, scheiß auf das NUTTEN VEHIKEL mit dem Namen Demokratie da es seit dem Ende der Kaiserzeit nicht nur einmal versagt hat!
Wer plärrt denn immer lauthals: „unsere Demokratie“? Das Ist eine Denksportaufgabe …
mfg
Und wer soll das machen? Zu allererst ist der sog. Bunzeltag zu stürmen, die Justiz durch wirklich unabhängige, ihrem Eid verpflichtete, nicht korrupte Juristen zu ersetzen. Und natürlich komplett raus aus dieser faschistischen Mussolini- EU. Und sämtliche „Zahlungen“ an die verbrecherischen Politsysteme in Berlin und Brüssel einstellen. Aber wer kann und will das überhaupt erstmal in Erwägung ziehen. Der deutsche Untertan, Abonnent des betreuten Denkens, scheinbar nicht.
Dann, ja dann könnte es was werden mit Frieden und Menschlichkeit.
Albanien im Aufstand: Proteste gegen Jared Kushners ( Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump) Luxusinsel entwickeln sich zur Anti-Regierungsbewegung
https://uncutnews.ch/albanien-im-aufstand-proteste-gegen-jared-kushners-luxusinsel-entwickeln-sich-zur-anti-regierungsbewegung/
Jaja, die Bev.lkerung soll ihrer Existenzgrundlage beräubt werden – anders kann man das alles nicht mehr deuten.
Meiner Ansicht nach.
Die EU und die USA machen da ein Spiel, es soll so aussehen für uns als hatten sie Krach miteinander. Die EU macht voll mit Europa billigst zu verkaufen am USA.
Die Superl.gen verschiedener Richtungen mit dennoch demselben Ziel spielen uns ein Scheingef.cht vor gem. „Superl.gen re gier en die Welt“.
Meiner Ansicht nach.
Schafft alles ab, was für Europa ist. Wir können es schaffen. Solange die Menschen nur dumme Schafe sind, wird sich nichts ändern. Eine einzige Dummkopf wird ganz Europa zerstören, und ihr Schafe werdet ihr applaudieren. Genau wie bei ihrer Vorgängerin.
Die Schafe sind dumme Viecher.
Kostas, bitte nicht so. Schafe sind keine dummen Viecher. Sie sind wesentlich intelligenter als sämtliche Polit-Verbrecher und so mancher Blödmichel- Untertan.
Seit ich die Menschen kenne, schätze ich die Tiere sehr.
Schafe sind friedliche Tiere – allerdings eben Herdentiere. Aber manchmal gibt es auch ein schwarzes Schaf in der Herde oder auch 2 oder 3 oder …. 😉
Meiner Ansicht nach.
Ich habe zunehmend den Eindruck, dass viele Tiere sich weiterentwickeln zu den besseren Menschen und viele Menschen sich immer weiter zurück entwickeln zu bösen Räubtieren.
Meiner Ansicht nach.
Der Bevormundungs- und Diktatur-Staat Europa fällt sogar den USA unangenehm auf! Wahrscheinlich wird die EU-Kommission den USA mitteilen, unsere Bürger werden dann eben auf Gaslieferungen verzichten! Kein Problem, dann frieren unsere Bürger eben im Winter und wir stellen unsere Industrieproduktion ganz ein! Hauptsache die grüne Ideologie bleibt bestehen! Wir finden schon jemanden, der uns das Gas noch viel teurer verkauft! Aber eigentlich wollen wir ja, dass der Bürger überhaupt keine Energie mehr verbraucht!
Offenbar „drangsalieren“ uns bei der weit teuereren ENERGIE-LIEFERUNG nunmehr die „angeblichen FREUNDE“, bei RUSSLAND wäre uns dass nicht passiert ? Da können die in warmen Stuben sitzenden PUTIN-FEINDE sagen was sie wollen, der milliardenschwere TRUMP ist unser „größerer GEGNER“, wenn ich nur an die immer mehr „ausufernden“ und „zu zahlenden ZÖLLE“ denke ?
Das sehen Sie schlicht und ergreifend falsch! Der größte Feind der Europäischen Bürger sitzt in Brüssel und heißt EU-Kommission. Diese haben doch diese irre Politik veranlaßt und erlassen nicht mehr erfüllbare und völlig sinnbefreite Vorschriften die reine Willkür sind, aber einem Interesse dienen und zwar der WEF-Globalisten. Diese sahnen durch den ganzen grünen Schwachsinn erst richtig ab samt Umstellung auf Kriegswirtschaft und der damit verbunden absoluten Bereicherung! Wenn jetzt die USA mit ihren teuren Lieferungen sich anderweitig orientieren, da der grüne Wahn nicht mehr erfüllbar ist, ist das eben die Konsequenz aus dieser unsäglichen Politik gemacht von den korruptesten meist Politikerinnen, die jemals in Europa wirkten. Wann begreift die Masse endlich mal bei den Ursachen anzusetzen und nicht immer bequem links-grün: die Anderen sind schuld! Scheinbar tuts noch nicht weh genug!
Wer sich mit Hunden ins Bett legt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er mit Flöhen (und Krätze) aufwacht …
Na Gott sei Dank hört die Ausbeutung auf. Die können ihr 4 fach überteuertes Gas ruhig behalten.
Seit dem angeblichen „Verzicht“ auf russisches Gas, steigerte die EU den günstigen russ. Gasimport massiv.
Ami go Home und bleibe dort ! Von Russland wurden wir noch nie erpresst, im Gegensatz zur USA wo fast
täglich immer neue Erpressungen erfolgen !
Wenn die VSvA nicht liefern will: Es gibt da noch so eine Leitung durch die Ostsee, energetisch wie wirtschaftlich sowieso günstiger und umweltverträglicher.
…. auch die läßt sich unschädlich machen – leider