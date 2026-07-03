GB – Test von Langstreckenraketen für die Ukraine um Moskau anzugreifen

Die Ukraine hatte ja bereits klar gemacht, dass sie darauf abzielt, „den Krieg nach Russland zu tragen“. Eben genau das steckt nun hinter der jüngsten Serie massiver ukrainischer Drohnenangriffe auf Moskau, die insbesondere bei Energieverarbeitungsanlagen und im Flugverkehr der Region verheerende Schäden angerichtet hatten.
Weltkriegsgefahr: „Ukrainischer Wahnsinn“ durch NATO unterstützt
Dass die Ukraine verzweifelt versucht, so viel Einfluss wie möglich zurückzugewinnen, ist mehr als transparent, doch dass die NATO solche Aktionen gegen eine atomar bewaffnete Supermacht unterstützt, ist blanker Wahnsinn, wie auch uncutnews berichtet hatte.
Abgesehen von verdeckter Unterstützung bei der Zielerfassung schlägt das Vereinigte Königreich nun einen offeneren Kurs ein, da es Berichten zu Folge gerade Raketen mit einer Reichweite von 300 Meilen getestet hatte, die an das ukrainische Militär geliefert werden sollen. Die britische Raketenplattform besitzt jedoch die Fähigkeit, einen 500-Pfund-Sprengkopf bis nach Moskau zu transportieren.
Der Telegraph hatte hierzu einige weitere Details im Zusammenhang mit dem großen Unterstützungsprogramm für die Ukraine geliefert.
Das Verteidigungsministerium (MoD) hatte Unternehmen aufgefordert, Langstreckenwaffen zu entwickeln, die mit mehr als 370 Meilen pro Stunde fliegen, etwa 400.000 Pfund pro Stück kosten und in einer Produktionsrate von 20 Stück pro Monat hergestellt werden können.
Insgesamt wurden 27 Angebote aus der Industrie eingereicht, wobei im vergangenen Februar Präsentationen im Stil der Sendung „Dragon’s Den“ stattfanden, bevor sechs britische Unternehmen Verträge im Wert von jeweils rund 5 Millionen Pfund erhalten hatten, um innerhalb von nur sieben Monaten Prototypen für Tests zu entwickeln.
Bis zum vergangenen Dezember waren dann nur noch drei Anbieter übriggeblieben. MBDA UK, Hersteller der Storm-Shadow-Tarnrakete, MGI Engineering, ein britisches kleines oder mittleres Unternehmen mit Hintergrund in der Formel-1-Technologie, sowie Rotron Aerospace, ein weiteres britisches KMU mit langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium.
Die britische Zeitung hatte zudem bestätigt, dass „neue Systeme, die Ziele in mehr als 300 Meilen Entfernung angreifen können, auf einem Testgelände auf den Hebriden erprobt wurden. Weitere Tests werden in den kommenden Monaten im Vereinigten Königreich stattfinden.“
Systeme gehen schnell in Produktion
Für Raketen dieser Reichweite und Schlagkraft handelt es sich um vergleichsweise geringe Kosten, und die Systeme können offenbar zudem schnell in Serie produziert werden.
Die britische Staatsministerin für die Streitkräfte, Louise Sandher-Jones, hatte dazu erklärt, die neuen Raketen seien dazu bestimmt, die Storm-Shadow-Marschflugkörper zu „ergänzen“, die London an die Ukraine liefert.
„Das Vereinigte Königreich steht Schulter an Schulter mit der Ukraine, und wir werden weiterhin die Unterstützung leisten, die sie benötigt, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen“, erklärte sie. „Project Brakestop zeigt, was geschieht, wenn wir dieses Engagement mit dem Talent und dem Erfindungsreichtum der britischen Industrie verbinden.“
Parallel dazu hatte die Ukraine während des gesamten Krieges ihre im Inland entwickelten Langstreckendrohnen weiterentwickelt.
Das offene wie unverblümte Eingeständnis, dass diese künftigen Systeme schon bald eingesetzt werden könnten, um die russische Hauptstadt direkt anzugreifen, wäre eine massive Eskalation durch die NATO. Sobald NATO- und westliche Systeme beginnen, Gebäude in Moskau zu zerstören, rückt eine direkte militärische Vergeltung Russlands gegen Europa plötzlich enorm viel näher an die Realität heran.
Erneut handelt es sich dabei um schieren, mutwilligen Eskalationswahnsinn einiger der aggressivsten politischen Führer Europas.
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14 Kommentare zu „GB – Test von Langstreckenraketen für die Ukraine um Moskau anzugreifen“
Die Russen werden zurück schlagen ! Das gönne ich den Inselaffen von Herzen ! Was haben die Scheiss Engländer uns Kriege aufgezwungen und danach durch Anglikanisierung uns unserer Identität beraubt. Sollen die mit ihrer stinkenden Insel , ihrem London, MI5 und MI6 und den importierten Mollukken untergehen . . . Ein Schaden wär`s nicht, möcht`ich meinen !
@Gerd …
dass mit den Inselaffen .. hat etwas mit der Zeit mit „Churchill“ zu tun .. & Putin wird sich raus halten … er wird nicht .. wegen einem „Fleck“ auf der Karte einen atomaren Krieg riskieren.
die EU & ihre Aufteilung .. ist unter den Großmächten bereits beschlossen .. keine Wirtschaft mehr alles liegt brach .. Marktwert .. eine Rolle Toilettenpapier.
damals wurde der Krieg, aus den Reihen der „jüd Mafia“ geführt & heute erneut .. ob nun Hooten oder Kalergi .. wie sie alle heißen … egal .. die Umsetzung haben sie schon lange bezahlt.
„die Umsetzungsberechtigten “ .. sind bereits installiert wurden .. der gewaltlose Fall der Mauer … war nicht zufällig.
man begann mit IM Erika … welche, den Pakt mit den Grünen begann …
alles was heute beschlossen wird …. dient nur einem Zweck .. die Deutschen auszurotten ..
der Plan der Freimaurer und Satanisten, muss !!! umgesetzt werden .. dies beträfe dann die ganze EU.
in Deutschland wird man bald … dass Gleiche Bild erblicken, wie in der UKR .. jeder der noch Füße hat … wird an die Front gekarrt ..
(der Schlachtruf der Grünen & Roten … „Deutschen den Volkstod“ .. oder wie ein Politiker bemerkte .. „verrecke“)
nach dem Parteitag der AFD .. in Erfurt .. bzw. Wahlen … wenn überhaupt .. werden sie den Laden schließen ..
der Bürgerkrieg hält Einzug .. alles wie geplant .. die BW .. wird gegen den Pöbel mobil gemacht & Feierabend ist … die Übung gab es bereits … „Corona“
keine Wahlen .. & Arrest für den Pöbel.
Aussage von „Black Rock & Pantoffel .. “
Reservistengesetz:
„In Firmen dann auch Ungediente betroffen …
es wird die doppelte Freiwilligkeit abgeschafft, dann können Reservisten zu Übungen verpflichtet werden, auch gegen den Willen ihrer Firma.“
“ … dass zu allem sagende … Schlachtvieh .. ist ganz erfreut “ …
unsere Fachkräfte sind hoch erfreut .. „sie zerstören sich selbst“ .. Männer weg an die Front .. Weib allein .. es wird eine Mischrasse geben .. kommt einem das nicht bekannt vor.
Korrektur…
dass zu allem .. JA .. sagende … Schlachtvieh .. sorry
„Die Ukraine hatte ja bereits klar gemacht, dass sie darauf abzielt, „den Krieg nach Russland zu tragen“. “
Mein Kommentar:
Nicht nur die Ukraine, sondern auch deutsche Neo-Faschisten wie der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter haben Anfang 2024 genau das gleiche gesagt
Kiesewetter: „Den Krieg nach Russland tragen“
https://www.nachdenkseiten.de/?p=110943
Beim nächsten KRIEG im eigenen Land, und der ZERSTÖRUNG unserer WOHNUNGEN, BETRIEBE für unsere ARBEITSPLÄTZE, STRASSEN und PLÄTZE, also den zerstörten STAND der WIEDERHOLUNG vom 08. Mai 1945, die nicht „kriegserfahrenen Bürger und SOLDATEN“ werden sich wundern, was sie damit hier
angezettelt haben ?
Die Doppelstaatler werden plötzlich ohne DRUCK auf eine evtl. AUSWEISUNG still und heimlich „verschwinden“ ?
Chapeau -! Kürzer und treffender kann man die augenblicklich grassierende geistige Umnachtung nicht auf den Punkt bringen…!
Herr Putin befreien sie uns von diesen Insel Affen!
Ich verstehe Präsident Putin nicht… Warum eliminiert er nich einfach den Kriegsverbrecher Zelenski und überrennt die gesammte Ukraine ? Keine Ukraine = Kriegsende !
@alfred..original ,
ich versuche es mal kurz zu machen…. seit 35 Jahren geht es beim Bilderbergertreffen hauptsächlich darum, wie kann ich die Weltbevölkerung effektiv um die Hälfte reduzieren und wie kommen wir an die Bodenschätze von Russland.
Nun ist Onkel Putin ja keiner der zu heiß gebadet wurde und zwischen hell und dunkel kann er auch unterscheiden, was man hier von Spitzen Politdarstellern nicht sagen kann. ;-)))
Die USA wissen nicht 100% was er an Arsenal hat und das wollen die Russen auch nicht zeigen. An seinem Tisch gibt es immer wieder Stimmen die fordern gegen Deutschland vorzugehen. Und im Grund genommen wäre die Sache Elbe und Rhein innerhalb 3 Tage geklärt, aber er will keinen 3. Weltkrieg und liebt zudem Deutschland.! Im übrigen verurteilt er die Angriffe auf Dresden 1945 bis heute aufs schärfste , sogar Stalin tat dies. Marschieren die Russen durch die Ukraine wie das Messer in der Butter , könnte das richtig rumpeln auch mit Polen den die sind heiss. Man darf die Polen nicht unterschätzen , die haben in den letzten 15 Jahren richtig aufgebaut. Und was glauben Sie warum jeden Tag alte US Macks vollgeladen von US Stützpunkten nach Polen fahren.
Deutschland wird wieder reingezogen und wird am Ende der böse Besiegte sein.
Kai Olaf Scholzen der Glatzentiger aus der SPD und Ex Kanzlerdarsteller hatte 2022 mit dem müden US Opa schon alle Konstellationen besprochen und egal wie , fest stand immer , Deutschland zieht die Arschkarte ….
Mit besten Grüssen
V. Putin ist 73 und träumt von einem längst vergangenen russischen Imperium. Die Mullahs klammern sich an die Vision einer islamischen Weltherrschaft.
Es sind die Träume von Leuten, deren eigene Uhr abläuft, während die nachfolgenden Generationen die Zeche für deren Wahn zahlen sollen.
Die Welt hat eigentlich genug von Herrschern, die Grenzen verschieben wollen, während man eigentlich nur eine Welt zum Leben braucht.
@Peter Lüdin ,
der Bär träumt nicht von einem Imperium, er mag nur den imperialistischen Westen nicht mit falschen Versprechen und Handschläge die nichts zählen.
Putin ist aus der alten Schule, ein Mann ein Wort , in Oberbayern sagt man, ausgemacht ist ausgemacht ….
Wir können froh sein das er noch auf dem Thron sitzt, es gibt andere die schon lange die Vernichtung von Deutschland fordern und seinen Platz einnehmen wollen.
Mit besten Grüssen
So ist es und wir sollten jeden Tag alle guten Mächte bitten wenn nicht anflehen, dass er noch seeeeehhhhhr lange gesund und altwerdend weiterhin auf dem Thron sitzen bleibt. M. A. n. wären wir, würde statt ihm dort ein unbeherrschter Hitzkopf sitzen, schon längst atomöre/r Schutt und Asche.
Meiner Ansicht nach.
moin
Und das Peterchen hat wieder seine bunten Bonbons nicht aufgegessen.
Und dann fängt er immer an zu weinen, wenn der Onkel Doktor mit dem Peterchen schimpft …
mfg
P.t.n hat mit dem ganzen W.hnsinn m. A. n. NICHT angefangen. Wir wissen, wer die wahren AggrässorenInnen sind.
Meiner Ansicht nach.