Die große Programm-Offensive von AUSTRIA FIRST – jetzt noch näher bei den Hörern!

Gleichgeschaltete Systemmedien, linke Meinungsmache rund um die Uhr und eine arrogante Journalisten-Blase, die den Bürgern von oben herab vorschreiben will, was sie zu denken haben.

Wir blicken auf einen medialen Einheitsbrei, der unter dem Deckmantel von „Haltung“ und politischer Korrektheit die echten Sorgen der Bevölkerung ignoriert, die patriotische Opposition verteufelt und mit Zwangsgebühren linke Propaganda finanziert.

Näher an den Menschen, direkt aus der Heimat:

Die große Programm-Offensive von AUSTRIA FIRST

„AUSTRIA FIRST – Österreichs Patriotenradio“ rückt mit einem neuen Programmschema ab Montag, 6. Juli, noch näher an seine Hörer.

Programmchef Werner Reichel:

„Wir richten unser Programm noch stärker an den Hörgewohnheiten der Familie Österreich aus!“

Künftig bietet der Internet-Sender live moderiertes Programm von 8 bis 17 Uhr. Den Anfang macht „AUSTRIA FIRST am Vormittag“ von 8 bis 11 Uhr. Neu ist beispielsweise auch das „AUSTRIA FIRST Heimatmagazin – Informationen aus deinem Bundesland“ von 13 bis 15 Uhr. Die Sendung „AUSTRIA FIRST Klartext“ rückt weiter in die Tagesmitte und läuft künftig von 15 bis 17 Uhr.

In der neuen Aktuellen Stunde auf AUSTRIA FIRST wird das linke Informationsmonopol und präsentieren die gewaltige Programm-Offensive von Österreichs einzigem Patrioten-Radio durchbrochen. FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker entlarvt gemeinsam mit Moderator Alexander Höferl und FPÖ-Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik die Machenschaften der Systemmedien schonungslos, zeigt klare Kante für echte Meinungsfreiheit und stellt AUSTRIA FIRST mit seinem neuen, schlagkräftigen Sendeschema als einzige mediale Schutzmacht für unverfälschte Nachrichten und rot-weiß-rote Interessen vor.

Hier geht es zum neuen Programmschema

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

x