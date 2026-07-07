Bunt, fröhlich, blutüberströmt! So feiert das ZDF politische Gewalt als „Fest der Demokratie“

Ein Mob jagt drei Journalisten durch Erfurt, tritt unseren Kollegen Jonas Aston am Boden gegen den Kopf – und das ZDF nennt diesen Tag „bunt, fröhlich, weitestgehend friedlich“.

JULIAN REICHELT | Ein „Fest der Demokratie“. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie ein zwangsfinanzierter Sender Gewalt verschweigt, warum Dunja Hayali auf Nachfrage schweigt und weshalb das ZDF in Panik ist: Am 6. September könnte in Sachsen-Anhalt das ganze System ins Wanken geraten.

📊 Die Hetzjagd von Erfurt – was wirklich geschah :point_right: „Weitestgehend friedlich“: Das verräterische Wort des ZDF

📊 Hayali vs. Weidel – Schweigen trotz Nachfrage

👉 Siegmund, der Medienstaatsvertrag und die 6.-September-Wahl

📊 Die Fernsehhenker vom Lerchenberg: Böhmermann, Theveßen, Lanz

👉 Lanz gegen Siegmund – warum der Schuss nach hinten losging

📊 Gendern: die Sprache der Schlägertrupps

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