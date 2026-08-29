FPÖ MEP Vilimsky – „Brüssel muss endlich auf Diplomatie statt auf Waffen setzen!“

Bild: MEP Harald Vilimsky

Die EU stellt der Ukraine weitere 6,1 Milliarden Euro für militärische Unterstützung bereit. Dazu äußerte sich FPÖ MEP Harald Vilimsky einmal mehr mit scharfen Worten.

Armutszeugnis für Brüssel

Die Europäische Union gibt weitere 6,1 Milliarden Euro für die Ukraine frei. Für Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, ist diese Entscheidung ein schwerwiegendes politisches Signal, „weitere Milliarden für Raketen, Munition und Waffen bereitzustellen, ist ein Armutszeugnis für Brüssel.“

Der Krieg dauere mittlerweile seit mehr als vier Jahren und habe bereits unermessliches menschliches Leid verursacht. Dennoch halte die EU unverändert an ihrer bisherigen Strategie fest. Dass ausgerechnet die Europäische Union, die einst mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, erneut Milliarden für militärische Zwecke mobilisiere, sei an Irrsinn kaum zu überbieten. Noch mehr Waffen würden weder das Sterben beenden noch eine nachhaltige Perspektive für Frieden und Sicherheit schaffen.

Vilimsky forderte daher eine grundlegende Kursänderung: „Dieser Krieg muss endlich ein Ende haben. Es braucht Diplomatie, ernsthafte Verhandlungen und eine tragfähige Friedenslösung – nicht noch mehr Waffen, noch mehr Krieg und noch mehr Leid.“ Brüssel müsse alle verfügbaren diplomatischen Kanäle nutzen und entschlossen auf Friedensverhandlungen hinarbeiten. „Dieser Irrsinn muss ein Ende haben – und zwar im besten Fall noch heute“, so Vilimsky.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. x