„Huaier-Pilz – Wenn die Natur den Körper an seine Heilung erinnert“ (Video)

Es gibt Momente in der Medizin, in denen Hoffnung plötzlich greifbar wird – und genau so ein Moment könnte jetzt sein. Der Huaier-Pilz, seit Jahrhunderten in der asiatischen Naturheilkunde bekannt, rückt dank moderner Forschung wieder ins Rampenlicht.

Könnte der Huaier-Pilz Krebszellen zur Heilung zwingen?

Zahlreiche Studien aus Japan und China berichten von einem faszinierenden Effekt: Krebszellen scheinen durch die Einnahme des Huaier-Pilzes „vergessen“ zu haben, dass sie Krebs sind – und beginnen, sich wieder wie gesunde Zellen zu verhalten. Keine unkontrollierte Teilung mehr, kein zerstörerisches Wachstum. Stattdessen: eine Rückkehr zu Ordnung und Balance.

Huaier-Pilz startet Reparaturprozesse im Körper

Forscher berichten sogar von Fällen, in denen sich Tumore auflösten. Der Huaier-Pilz aktiviert offenbar die natürliche Regulationsfähigkeit des Körpers und gibt ihm die Kraft, Reparaturprozesse selbst durchzuführen. Es ist, als ob der Körper wieder Zugang zu einem vergessen geglaubten Bauplan findet.

Heizpilz stoppt Spike-Produktion

Doch das ist nicht alles: Dieselbe Wirkung, die bei Krebs beobachtet wurde, zeigte sich auch bei einem der meistdiskutierten Probleme unserer Zeit – den Spike-Proteinen nach Corona-Injektionen. Studien deuten darauf hin, dass der Huaier-Pilz die Ribosomen im Körper so beeinflussen kann, dass die Produktion dieser Spikes gestoppt wird. Eine doppelte Hoffnung – für Krebsbetroffene und für jene, die mit den Folgen der Spikes kämpfen.

Natürlich: Der Huaier-Pilz ist keine „Wunderpille“. Krebs ist eine Krankheit mit tausend Gesichtern und muss immer ganzheitlich betrachtet werden. Ein erfahrener Ganzheitsmediziner bleibt der wichtigste Begleiter. Aber der Huaier-Pilz könnte zu einer neuen Säule der Unterstützung werden – sanft, natürlich, und doch von beeindruckender Wirkung.

Diese Sendung will nicht nur informieren – sie will berühren, Hoffnung schenken und Wege aufzeigen. Denn wer alle Möglichkeiten kennt, hat die Freiheit zu wählen. Und vielleicht ist der Huaier-Pilz genau die Möglichkeit, auf die viele schon lange warten. | QS24 Wissenschafts-Gremium

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. x