EU – 3,3 Mrd. per Telefon zum Stopfen von Selenskij´s „astronomischem Haushaltsloch“

Bild: AP, Christoph Soeder

Der ukrainische Präsident Selenskij hatte jüngst sein Haushaltsloch höchstselbst als „astronomisch“ bezeichnet.

„Das kann dann ja wohl nicht sein“, in der bedingungslosen Unterstützung der Ukraine und schon werden ganz „ungeniert“ weitere 3,3 Milliarden Euro an Steuergeldern der Europäer, „per Telefonat“ dorthin überwiesen.

Sofortüberweisung Dank Von der Leyen

Die EU zahlt der Ukraine nunmehr weitere 3,3 Milliarden Euro für die Beschaffung von Raketen und Drohnen.

Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij auf X mit. Das Geld soll freilich sofort überwiesen werden.

All dies, nachdem Präsident Selenskij höchstselbst, das Haushaltsloch der Ukraine als „astronomisch“ beschrieben hatte.

„Wir arbeiten an einigen Vorschlägen, um das von mir angesprochene Defizit zu beheben, das, unter uns gesagt, astronomisch ist“, erklärte der ukrainische Präsident gegenüber Journalisten.

Es gebe bereits einige Vereinbarungen, so Selenskij, der dabei auf ein Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verwies, wonach Brüssel Kiew weitere 3,3 Milliarden Euro überwiesen hatte.

Höhe des „astronomischen“ Haushaltslochs unbekannt

Die genaue Höhe des „astronomischen“ Haushaltslochs nannte er, wenig überraschend, freilich nicht. Im August hatte Selenskij das Defizit noch mit umgerechnet rund 23,5 Milliarden Euro beziffert.

AfD-Chef Tino Chrupalla hatte bei der Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in Neubrandenburg die Milliardenhilfen für die Ukraine scharf kritisiert. Er verwies auf die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigten weiteren 3,3 Milliarden Euro für Waffen und Drohnen und sagte: „So kann es nicht weitergehen.“ Die CDU bezeichnete er spöttisch als „Club der Ukraine“.Chrupalla erklärte weiter, „unfassbare Beträge, damit Selenskij sich auf das goldene Klo setzen kann“

Deutschland habe bereits 100 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen, erklärte Chrupalla. Über die EU kämen weitere rund 50 Milliarden hinzu, über die NATO nochmals sieben bis acht Milliarden Euro. Er forderte daher, „das deutsche Steuergeld muss in unserem Land bleiben!“

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Bei uns gibt es auch keine Zahlschranke und aufdringliche Pop-Ups. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. x