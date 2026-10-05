Frankreich schreitet voran, als Vorläufer in den Untergang!

Als der Autor vor etwa dreißig Jahren dienstlich in Paris weilte, hängte er naturgemäß einen „Besichtigungstag“ an. Was er namals schon sah war erschreckend: Paris präsentierte sich im Vergleich zu Wien als heruntergekommen.

Von FRANZ FERDINAND | Während ganz Wien nach all den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges längst wiederaufgebaut und durchrenoviert war, empfand der Autor Paris als verwahrlost. Die Fassaden der Gebäude waren schwarz vom Hausbrand, so wie man es in den Sechzigerjahren auch noch in Wien beobachten konnte. Für Renovierungen war offenbar schon damals kein Geld vorhanden.

Die Lage der Schwarzen in Paris hingegen, war damals offenkundig prekär: Beispielsweise hatte eine Gruppe Schwarzer aus Protest gegen die Wohnungsnot in Paris an der Mauer der Sacré Coeur-Kirche auf dem Montmartre ein Zelt angebaut, in dem sie offenbar hausten. Auf einem Plakat war zu lesen, dass sie dagegen protestieren, dass eine Familie bestehend aus 20 (!) Personen in Paris keine Wohnung findet! Offenbar war deren Erwartungshaltung die, dass sie, nachdem sie aus Afrika eingewandert waren, sofort eine Wohnung zugeteilt bekommen würden!

Der Weg vom Montmartre in Richtung Gare du Nord war dann auch noch gruselig, da dem Autor mit seiner Videokamera und dem ganzen Reisegepäck hauptsächlich Gruppen von Schwarzen begegneten.

In der Zwischenzeit haben Deutschland und Österreich, Merkel sei Dank, in Hinblick auf kulturfremde Zuwanderung aufgeholt!

In anderen Belangen schließt man ebenfalls an Frankreich auf:

1. Staatsschulden: während die französischen Staatsschulden bereits bei 116 Prozent des BIPs liegt, hinkt Deutschland mit etwa 65 Prozent noch hinterher! Friedrich Merz arbeitet jedoch mit seiner Irrsinnspolitik fleißig daran, in Sachen Staatsschulden aufzuholen!

2. Frankreich ist derzeit unregierbar- auch das könnte Deutschland demnächst blühen – nämlich dann, wenn die AfD als stärkste Partei – keine Koaltionspartner findet. Seit Anfang 2024 hat Frankreich den vierten Premierminister (Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu). Die Ära von Emmanuel Macron wird nach den Wahlen nächstes Jahr unweigerlich zu Ende gehen. In jedem Falle werden diese Wahlen einen Umbruch bringen. Entweder gewinnt das Lager von Marine Le Pen (Rassemblement national), oder der Linksextremist Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise). Mélenchon ist ein Verehrer von Maximilien Robespierre und falls er Präsident werden sollte, dürfen sich die Franzosen auf einiges gefasst machen. Er bekennt sich als „totalement jacobin“, und lehnt den „Terreur“ nicht grundsätzlich ab. Entsprechend hat er sich von den Gewaltexzessen bei den aktuellen Schülerprotesten bzw. Migrantenauschreitungen keinesfalls distanziert. Er hat die Gewalt der Proteste als „wüste Polizeigewalt“ bezeichnet und fordert die Jugendlichen und ihre Eltern auf, weiterhin zu protestieren.

Einziger positiver Aspekt eines Präsidenten Mélenchon wäre, dass er einen NATO-Austritt anstrebt!

Mit dem Sieg der Linkspartei bei den Wahlen in Berlin hat Deutschland einen Riesenschritt in Richtung „französische Verhältnisse“ gemacht. Grund für den Erfolg der Linkspartei sind unter Anderem die vielen kulturfremden Zuwanderer, die offenbar glauben, in Berlin gratis wohnen zu können. Wirft man einen Blick auf die Wohnungsstatistik, so kommen in Berlin auf 3,7 Millionen Bürger etwa 2,1 Millionen Wohnungen, wobei jährlich etwa 10.000 Wohnungen hinzugebaut werden. Ein Totalversagen der Stadtverwaltung in Hinblick auf die Wohnungspolitik, das radikale Forderungen rechtfertigen würde, sieht allerdings anders aus! Bloß hat das Wohnen in Berlin einen ähnlichen Preis wie in anderen Großstädten Deutschlands , dass die Einwanderer für ihre Großfamilien nicht bezahlen können, oder wollen.

Le Pen will französisches Parlament über EU stellen

Ein Sieg des Le Pen Lagers wäre für Frankreich und Europa ein wirklicher Umbruch. Marine Le Pen will zwar nicht aus der EU austreten, aber sie will etwas noch viel Besseres: Sie will das französische Parlament über das EU-Parlament stellen! Das wäre dann das Ende der EU in ihrer heutigen Form, denn diesem Beispiel würden andere Länder folgen. Leider ist die AFD von so einem Erfolg noch weit entfernt!

Lediglich in Hinblick auf die Energiepolitik ist Deutschland auf dem Wege in den Untergang Frankreich voran: Mit seinen Atomkraftwerken hat Frankreich wenigstens eine stabile Stromversorgung.

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