Trump gibt Einsatz von Gen-Mücken und Gen-Zecken frei

Trump unterzeichnete am 29. September 2026 eine Executive Order, in der er eine Kampagne zur „Beseitigung krankheitsübertragender Schädlinge“ anordnet. Konkret ist von Sterilisationsverfahren die Rede und von „sicheren genetischen Veränderungen“ und von „nützliche Bakterien“. Zuerst soll in Washington begonnen werden.

Donald Trump unterzeichnete eine Executive Order, die den Weg für die Freisetzung gentechnisch veränderter Mücken und Zecken ebnet.

Sehr zur Freude von Bill Gates, der doch jahrelang in die Forschung zur Genmanipulation von Zecken und Mücken investiert hat.

Während viele Menschen noch hofften, dass unter US-Präsident Donald Trump die Notbremse gegen zweifelhafte Biotech-Experimente gezogen wird, sorgt seine aktuelle Entscheidung für Entsetzen.

Unumkehrbaren Kettenreaktionen im gesamten Ökosystem: hochriskante Gene-Drive-Verfahren mit CRISPR-Cas9

Offiziell geht es um eine großangelegte Kampagne zur Beseitigung invasiver Schädlinge in Washington D.C., bei der die Umweltbehörde EPA innerhalb von 60 Tagen einen Regulierungsrahmen für Sterilisationsverfahren und genetische Veränderungen vorlegen muss. Die Vorarbeit für solche Methoden leisten seit Jahren Biotech-Konzerne wie Oxitec, die mit zweistelligen Millionenbeträgen von Stiftungen wie jener von Bill Gates gefördert werden.

Ob es um die sogenannte sterile Insektentechnik geht, bei der durch gezielte Eingriffe im Labor weibliche Nachkommen absterben, oder um hochriskante Gene-Drive-Verfahren mit CRISPR-Cas9, die sich unkontrollierbar über ganze Spezies ausbreiten können: Kritiker warnen seit Langem vor unumkehrbaren Kettenreaktionen im gesamten Ökosystem und in den Nahrungsketten. Was als Schutz vor Krankheiten wie Malaria oder Dengue-Fieber vermarktet wird, wirft gewaltige ethische Fragen auf.

Wer in die Naturgesetze und das genetische Gefüge eingreift, riskiert Prozesse, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Dass nun selbst in Washington der Teppich für diese Technologien ausgerollt wird, zeigt einmal mehr, wie tiefgreifend die globalen Biotech-Agenden in Gang gesetzt wurden.

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