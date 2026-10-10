Tagesschau verharmlost mehr als 30 Brandstiftungen an deutschen Kirchen

+ Polnischer Abgeordneter: „Die Nord-Stream-Pipelines werden wieder in Betrieb genommen“ + Debatte über Hirntod und Organspende: „Das ist keine gute Entwicklung“ + 1.046 neue Beamte sollen Zucker- und Plastik-Steuer eintreiben + 18m hohe Statue mit kopflosem, dämonischen Mischwesen in London +

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Polnischer Abgeordneter: „Die Nord-Stream-Pipelines werden wieder in Betrieb genommen“

Der rechte polnische EU-Abgeordnete Grzegorz Braun kündigt bei einem Treffen mit der AfD an, dass russisches Gas wieder in den Westen fließen werde. Braun ist Vorsitzender der „Konföderation der Polnischen Krone“ (Konfederacja Korony Polskiej) und hielt eine Rede in Lubmin. Er erklärte, Polen solle als Anteilseigner an dem deutsch-russischen Projekt beteiligt sein.

„Nord Stream 1 und wahrscheinlich auch Nord Stream 2 werden wieder in Betrieb genommen werden. Russisches Gas wird in den Westen fließen“, sagte Braun. Er betonte, dass Europa auf russische Rohstoffe angewiesen sei und deren Ausbleiben schwerwiegende wirtschaftliche Folgen haben könnte. Weiterlesen auf report24.news

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Debatte über Hirntod und Organspende: „Das ist keine gute Entwicklung“

In Deutschland werden pro Jahr etwa 800 bis 1000 Menschen nach deren Hirntod Organe entnommen und an Empfänger gespendet. Auf der Warteliste stehen ständig mehr als 8000 Menschen, sodass der Bedarf der Empfänger nie erfüllt wird.

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Wie sind diese Forderungen moralisch zu bewerten? Die aktive Beendigung eines menschlichen Lebens durch Ärzte ist strikt abzulehnen, egal in welcher Situation, denn das ist eine Tötung, die unser Ethos und unsere Ethik zu Recht verdammen.

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Wegen des großen Mangels an Spendern wird im Bundestag derzeit an einer Novellierung des Transplantationsgesetzes bei Hirntod (im Fachjargon: Vollbild des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls) gearbeitet, nachdem die Lebendorganspende bereits im Sommer 2026 reformiert wurde. Ziel der Überarbeitung des Gesetzes ist es, mehr Spender zu bekommen.

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Wegen dieses krassen Organmangels fordert die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) in einem neuen Positionspapier (DOI: 10.1007/s00063-026-01476-9), dass bei Patienten mit deletärer (weitgehender und höchstwahrscheinlich nicht reversibler) Hirnschädigung, bei denen der Hirntod nicht eintritt, die intensivmedizinische Behandlung eingestellt wird. Setzt dann die Herzfunktion aus, sollen nach fünf Minuten Wartezeit die Organe entnommen werden können. Eine ähnliche Regelung haben bereits viele westeuropäische Nationen.

So ist davon auszugehen, dass die Divi-Position Gesetz werden wird. Insgesamt kommt es in den genannten Bereichen zu immer mehr Tötungen an Menschen, die in der klassisch-abendländischen Auffassung Geschöpfe Gottes sind. Dies ist keine gute Entwicklung. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

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1.046 neue Beamte sollen Zucker- und Plastik-Steuer eintreiben

Das Bundesfinanzministerium hat für die Erhebung der geplanten Zucker- und Plastiksteuer jährliche Personalkosten von zusammen mehr als 74 Millionen Euro veranschlagt. Rund 1.046 Stellen sollen dafür benötigt werden.

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Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, sieht darin einen verfehlten Kurs. „Mehr als 1.000 neue Stellen nur für zwei neue Steuern – das ist Bürokratie-Irrsinn mit Ansage“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Landwirt Hannes Kuhnwald: „Es sterben so viele Betriebe wie noch nie“

Im Interview mit Ralf Schuler widerspricht Hannes Kuhnwald der Vorstellung, Landwirtschaft sei ein einfacher Beruf.

[…] Besonders kritisch sieht Kuhnwald die wirtschaftliche Lage vieler Betriebe. Steigende Energie-, Diesel-, Dünger- und Lohnkosten treffen seiner Darstellung nach auf immer kleinere Margen.

„Hinter den Mauern der Landwirtschaft brennt es. Es sterben so viele Betriebe wie noch nie. Und gerade die Kleinen trifft es als Erstes. Und davon profitieren jetzt die ganz Großen. Und auch ganz viele Konzerne profitieren davon.“

Weiterlesen auf nius.de

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Deutschland: Tagesschau verharmlost mehr als 30 (!) Brandstiftungen an Kirchen

Die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa (OIDAC) hat einem neuen Beitrag der Tagesschau tendenziöse Berichterstattung und die Verharmlosung von Angriffen auf Kirchen vorgeworfen.

Auslöser ist ein Video des Formats rabbit hole, das die von der Organisation erfassten Brandstiftungen an Kirchen infrage stellt und vor einer politischen Instrumentalisierung der Fälle warnt.

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Der Beitrag sei kein seriöser Faktencheck, sondern wirke wie „bewusstes Framing“ und erwecke „eher den Anschein von Aktivismus“, so OIDAC-Geschäftsführerin Anja Tang.

Im Zentrum des Streits stehen 33 Fälle, die OIDAC für das Jahr 2024 als Brandstiftungen an Kirchen in Deutschland registriert hat. Die Tagesschau hält dem entgegen, dass das Bundeskriminalamt im selben Zeitraum „genau null Brandstiftungen“ mit einem christenfeindlichen Motiv ausgewiesen habe. Weiterlesen auf apollo-news.net

Österreich: Kirche verwüstet: „Akt der Aggression“

Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte sind Dienstagvormittag in die Kirche in Grein geschlichen und haben dort eine Spur der Verwüstung gezogen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Gotteshaus Ziel von Vandalenakten wurde. 2021 und 2018 gab es ähnliche Vorfälle.

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Abgebrochenes Kreuz im Weihwasser

Der oder die Täter schlichen sich unbemerkt ins Kirchenschiff. Dort dürfte das erste Ziel der Beichtstuhl gewesen sein. Etliche Utensilien wurden von dort entfernt und in der Kirche verstreut, darunter auch Gebetsbücher sowie Andachtsbilder von Heiligen. Sitzpolster lagen auf dem Boden der Kirche verstreut. Im rechten Seitenschiff wurde der Deckel des Weihwasserbeckens heruntergerissen, das beschädigte Kreuz sowie zwei Stolen des Pfarrers im Weihwasser versenkt.

Altar mit Feuerlöscher verwüstet Es ist nicht das erste Mal, dass die Kirche in Grein Ziel eines Vandalenaktes wird: 2018 sprühten unbekannte Täter mit Pulverfeuerlöschern den Hauptaltar sowie die beiden Seitenaltäre voll. Zudem wurde ein Heiligenbild angezündet. Weiterlesen auf orf.at

18 m hohe Statue mit kopflosem, dämonischen Mischwesen in London

Auf der Greenwich-Halbinsel in London wurde ein riesiger mesopotamischer Dämon errichtet. Die 18 Meter hohe Skulptur von Damien Hirst ist die kopflose Nachbildung einer Statue, die ein dämonisches Mischwesen darstellt und in einem antiken Schiffswrack entdeckt wurde (ursprünglich hielt man sie für Pazuzu, den „König der Winddämonen“).

Solche Monumente erinnern mich an die verzweifelte Lage unserer Gesellschaft, in der so etwas nun völlig bedenkenlos und offen gefeiert wird. Sie erinnern mich an den Vers in Offenbarung 18,2, in dem es heißt: „Babylon die Große“ … „ist zur Behausung von Dämonen geworden und zum Zufluchtsort für jeden unreinen Geist“, während über sie das Gericht hereinbricht.

Ein Nutzer in den sozialen Medien kommentierte dazu:

„Dieses abscheuliche ‚Kunstwerk‘ ist eine öffentliche Verherrlichung des Bösen und der Finsternis. Es ist ein Denkmal für den Sieg des Bösen über das Gute, eine riesige Werbetafel für den moralischen Untergang Londons.“

Es hat 14 Millionen Pfund gekostet. Netzfund

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Ein Land, ein Tatort: So brutal ist Österreich – Messer, Fesseln, Bisse

Eine 85-Jährige wird auf dem Heimweg vergewaltigt, ein 15-Jähriger im Park niedergestochen, ein Pensionist in Kärnten gefesselt und getreten, Polizisten werden gebissen: Auch diese Woche liest sich wie ein Protokoll der Gewalt – und wieder führt die Spur vor allem nach Wien. (…)

Den bedrückendsten Fall meldet „MeinBezirk“ aus Favoriten: Am Dienstag, dem 6. Oktober, wurde eine betagte Frau in den frühen Morgenstunden brutal vergewaltigt. Die 85-Jährige war gegen 1.35 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Wiener Hauptbahnhof, als sie überfallen wurde. Passanten eilten ihr zu Hilfe, der Täter flüchtete. Gefasst wurde er dank Zivilcourage: Eine Passantin hatte das Fahndungsfoto in den Medien gesehen und erkannte den Mann in der Nähe des Bahnhofs wieder. Laut Polizei handelt es sich um einen 37-jährigen Rumänen, den Streifenpolizisten am Mittwoch gegen 22.30 Uhr festnahmen.

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Auch die Bundesländer bleiben nicht verschont

Wie in einem Horrorfilm klingt, was sich am Donnerstag in Bad Bleiberg in Kärnten abspielte. Mindestens zwei maskierte Täter drangen gegen 14 Uhr in das Wohnhaus eines 78-Jährigen ein, offenbar mit einem Messer bewaffnet. Sie zwangen den Pensionisten mit massiver Gewalt und Drohungen, mit ihnen das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Wegen seiner sichtbaren Verletzungen geht die Polizei davon aus, dass er mehrfach geschlagen und getreten wurde. Weiterlesen auf exxpress.at

+++ REALSATIRE +++

Das globale Internet wird von Haien angegriffen; Google bestätigt

+++ VIDEO DES TAGES +++

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