Hundert Tage im Amt: Trump erfüllt wichtigstes Wahlversprechen (Video)

Das Weiße Haus hat mit einem starken Bild demonstriert, wie viele illegale Einwanderer Trump bisher abgeschoben worden sind : Nach knapp mehr als hundert Tagen Amtszeit hat US-Präsident Trump eines seiner wichtigsten Wahlversprechen eingelöst.

Das Weiße Haus teilte auf seiner Social-Media-Seite ein ausdrucksstarkes Bild. Außerdem enthüllte es auch, wie viele illegale Einwanderer zu Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump bisher abgeschoben wurden.

„100 Menschen gegen 1 Gorilla ist immer noch umstritten. In der Zwischenzeit standen mehr als 142.000 illegale ausländische Kriminelle 1 Präsident Trump gegenüber.“

100 men vs 1 gorilla is still up for debate.

Dass die Trump-Regierung es ernst meint, demonstrierte sie bereits Ende Januar:

RETURN TO SENDER: FOX News Digital gained exclusive access to the latest repatriation flight, where over 80 illegal migrants were flown back to Ecuador. Border agents also delivering a blunt warning to criminals: „If you come to the United States illegally, you will be removed.“ pic.twitter.com/y44HnyqxRX

— Fox News (@FoxNews) January 29, 2025