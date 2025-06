Von der Besteuerung zur Beschlagnahmung: Europas Vermögensflucht und die bevorstehende Vermögensbeschlagnahmung

Bild: shutterstock

Bedenken Sie, dass die Deindustrialisierung der Europäischen Union unvermindert weitergeht und damit auch die Beschleunigung des Bankrotts. Natürlich werden Ihnen die frisierten TV-Roboter davon nichts erzählen, aber…

Der nächste Schritt in diesem Prozess ist die Beschlagnahmung von Vermögenswerten.

Von Chris MacIntosh | Erinnern Sie sich noch daran, als sie zum ersten Mal Billionen gedruckt und uns gesagt haben, die Inflation sei „vorübergehend“?Jetzt erheben sie Steuern in Höhe von Billionen und sagen uns, dass Steuern vorübergehend sind.

Frankreich hat gerade neue Steuererhöhungen angekündigt. Italien erhöht die Kapitalertragssteuer von 26 % auf 42 %. Das Vereinigte Königreich hat seine „Non-Dom”-Regeln abgeschafft, wodurch Steueranreize im Wesentlichen zerstört wurden, und im restlichen Europa gibt es schlichtweg Vermögenssteuern.

Norwegen hat uns gezeigt, wie sich das auswirken wird. Die dortigen Machthaber haben die Vermögenssteuern erhöht, um zusätzliche 146 Millionen Dollar an jährlichen Steuereinnahmen zu erzielen. Stattdessen haben Personen mit einem Vermögen von 54 Milliarden Dollar das Land verlassen, was zu einem Verlust von 594 Millionen Dollar an jährlichen Vermögenssteuereinnahmen geführt hat. Ein Nettoverlust von 448 Millionen Dollar.

Spanien hat gerade 1.000 weniger vermögende Steuerzahler verzeichnet. Es war die erste negative Millionärsflucht für das Land seit der Einführung der Vermögenssteuer.

Tausende Millionäre verlassen das Land, während (zufälligerweise) der Steuerdruck so hoch ist wie nie zuvor. Demokratie als Witz. Wer hat zum Beispiel für höhere Steuern gestimmt? Natürlich niemand, aber man wird sie trotzdem bekommen.

In Großbritannien ist es dasselbe. Millionäre und Milliardäre fliehen so schnell sie können.

Allein im Jahr 2023 verlor Großbritannien rund 12.500 vermögende Privatpersonen (High Net Worth Individuals, HNWIs). Weitere 9.500 werden voraussichtlich im Jahr 2024 das Land verlassen haben. Die vorgeschlagene Lösung? Eine Wegzugsteuer für Bürger, die das Land verlassen.

Der moderne Feudalismus ist in Europa bereits Realität. Ich möchte mich nicht wiederholen, aber die nächsten Schritte sind nur allzu offensichtlich. Wir hatten Inflation, Besteuerung, und als Nächstes kommt die Beschlagnahmung.

Die ersten Schritte in diese Richtung wurden bereits unternommen. Die kommende Verpflichtung für alle Bürger, ihr gesamtes Vermögen in einem zentralen EU-Register anzumelden, um „die finanzielle Transparenz zu fördern” und die Abschaffung des Bargeldes ist bereits in vollem Gange.

Ihre Bankkonten, Aktien, Autos, Immobilien, Edelmetalle, Kunstwerke, die alte Flasche Fusel, die vielleicht ein paar hundert Dollar wert ist… und natürlich Kryptowährungen. Seien Sie ein braver kleiner Bürger und registrieren Sie alles, um „Geldwäsche zu bekämpfen”.

Man wird alles beschlagnahmen. Sehen Sie selbst! Das bringt mich zu Bitcoin…

Ich habe noch nicht viel über Bitcoin gesprochen, da es nicht in unserem Portfolio enthalten ist. Der Grund dafür ist einfach. Wenn Sie Bitcoin über Ihr Interactive Brokers-Konto kaufen, verlieren Sie den wichtigsten Wertbestandteil davon: die Möglichkeit der Selbstverwahrung. Kaufen Sie Bitcoin und nehmen Sie es von den Börsen. Sie können Bitcoin, das Sie selbst verwahren, nicht beschlagnahmen.

Quelle: Doug Casey’s Inernational Man

