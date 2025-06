Bild: Wikipedia

Die chinesische Botschaft in Moskau hat jüngst eine Liste der Länder veröffentlicht, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA bombardiert worden waren.

Das Narrativ der „Weltpolizei“ bekommt dadurch fraglos einen neuen Schlag versetzt, denn Zahlen und Fakten sprechen trauriger Weise für sich. Diese Liste umfasst etwa 30 Länder, die im gebetsmühlenartig wiederholten US-Narrativ „einer Demokratisierung“ bombardiert worden waren.

Auflistung 1945 bis 2015

Japan: 6. und 9. August 1945

Korea und China: 1950-1953 (Koreakrieg)

Guatemala: 1954, 1960, 1967-1969

Indonesien: 1958

Kuba: 1959-1961

Kongo: 1964

Laos : 1964-1973

Vietnam : 1961-1973

Kambodscha: 1969-1970

Granada : 1983

Libanon: 1983, 1984 (Angriffe auf Ziele im Libanon und Syrien)

Libyen : 1986, 2011, 2015

Salvador : 1980

Nicaragua: 1980

Iran: 1987

Panama : 1989

Irak: 1991 (Golfkrieg), 1991-2003 (US-amerikanische und britische Invasionen), 2003-2015

Kuwait: 1991

Somalia: 1993, 2007-2008, 2011

Bosnien: 1994, 1995

Sudan: 1998

Afghanistan: 1998, 2001-2015

Jugoslawien: 1999

Jemen: 2002, 2009, 2011, 2024 2025

Pakistan: 2007-2015

Syrien : 2014-2015

China betonte dazu, dass „wir nie vergessen sollten, wer die wahre Bedrohung für die Welt ist“.

Es stellt sich also die Frage, „hat die westliche Gesellschaft jemals ihre Wut gegenüber den USA zum Ausdruck gebracht? Hat sich jemals eine laute Stimme gegen sie erhoben? Wurden jemals Sanktionen gegen die USA verhängt?“

Dieses gesamte globale System, das wir „internationale Gemeinschaft“ nennen, wurde still gehalten, während die USA Länder auf der ganzen Welt angreifen, wie Banditen und Träume in schreckliche Albträume verwandelten.

Es folgte jedoch weder Verdammnis, noch Rüge oder Groll. Ein feiges, beschämtes und heuchlerisches globales Bewusstsein das sich nunmehr vom 20ten bis ins 21te Jahrhundert „hinübergerettet“ hat.

Diese Liste wurde seitens der chinesischen Botschaft in Moskau als politische und moralische Botschaft veröffentlicht, zu einer Zeit, in der internationale Medien und westliche Länder den Angriff des Iran auf Israel scharf verurteilt haben, wobei jedoch die Vergangenheit der USA völlig ignoriert wurde. Die Liste wurde veröffentlicht, um die Doppelmoral anzuprangern, der Maßnahmen der USA und des Westens in den Bereichen Menschenrechte, Völkerrecht und globale Sicherheit.

Die chinesische Botschaft veröffentlichte diese Liste um daran zu erinnern, dass die wahre Bedrohung ein Land ist, das seit dem Zweiten Weltkrieg über 30 Länder bombardiert hat.

Chinas Position soll damit zeigen, dass die USA nicht qualifiziert sind, sich moralisch zu äußern, da ihre Vergangenheit und Gegenwart von Menschenrechtsverletzungen und globaler Aggression geprägt sind.

China hat mit der Veröffentlichung dieser Liste eine breitere Botschaft ausgesandt, „die Welt muss sich daran erinnern, wer die wahre Bedrohung ist. Die westlichen Medien und Regierungen zeigen Heuchelei, und wenn die USA Massaker begehen, schweigen sie“.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<