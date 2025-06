Messer-Angriff! Polizei erschießt afghanischen Asylbewerber (27)

US-Präsident im Kampf gegen die Fake-News der US-Mainstream Medien + Khamenei sagt, Israel sei unter den iranischen Angriffen „fast zusammengebrochen“ + Extremisten stören Parlamentssitzung – und kaum jemanden interessiert es + Deutschland ist nicht mehr sicher! + Mobbing an Schulen: Migranten werfen Österreicher in HTL aus dem Fenster + € 30.000,- monatlich für syrische Großfamilie – von Deutschland finanzierte Polygamie

+++

US-Präsident im Kampf gegen die Fake-News der US-Mainstream Medien

„Gerüchten zufolge werden die scheiternde New York Times und der Fake-News-Sender CNN die Reporter entlassen, die die FAKE-Berichte über die iranischen Atomanlagen verfasst haben, weil sie so daneben lagen. Mal sehen, was passiert.“

„Wir haben die scheiternde New York Times dabei erwischt, wie sie zusammen mit Fake News CNN wieder einmal betrogen hat! Sie haben versucht, die großartige Arbeit unserer B2-Piloten herabzuwürdigen, und damit haben sie einen Fehler begangen.

Diese Reporter sind einfach nur SCHLECHTE UND KRANKE MENSCHEN!

Man sollte meinen, sie wären stolz auf den großen Erfolg, den wir erzielt haben, anstatt immer zu versuchen, unser Land in ein schlechtes Licht zu rücken.“

via Eva Hermann

+++

Khamenei sagt, Israel sei unter den iranischen Angriffen „fast zusammengebrochen“

Khamenei erklärte am Donnerstag, der Erzfeind Israel sei nach den Vergeltungsschlägen der Islamischen Republik während eines zwölftägigen, von Israel angezettelten Krieges „fast zusammengebrochen“.

„Das zionistische Regime wäre beinahe zusammengebrochen und unter den Angriffen der Islamischen Republik zerschlagen worden“,

sagte Khamenei in einer von den staatlichen Medien verbreiteten Erklärung, zwei Tage nachdem ein Waffenstillstand den Krieg beendet hatte.

Via insiderpaper.com

+++

Extremisten stören Parlamentssitzung – und kaum jemanden interessiert es

Bananenrepubliken erkennt man daran, dass kein gleiches Recht für alle gilt. In solchen Systemen können zwei verschiedene Gruppen exakt dasselbe tun – mit völlig unterschiedlichen staatlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen. (…)

Am Mittwoch hält Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dort eine Rede, doch wird unterbrochen. Etwa 15 Personen auf der Tribüne machen lautstark auf sich aufmerksam. Sie halten Zettel hoch mit der Parole „Free Maja“, werfen diese in den Plenarsaal und skandieren Parolen wie „Auf der Straße, vor Gericht – Antifa bleibt notwendig“. Sie protestieren damit gegen die Tatsache, dass es noch Länder gibt, in denen linke Verbrechen Konsequenzen haben. (…)

Dass der linke Rand bösartig ist und sich auch für die grausamsten Gewaltverbrecher einsetzt, solange sie dem eigenen Milieu die Treue halten? Nichts Neues, weiß jeder, war schon immer so. Der eigentliche Skandal ist aber der Umgang der Medien mit der Protestaktion im Landtag. Stille vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht einmal eine kurze Meldung ist der Eklat dem Zehn-Milliarden-Koloß wert. Bei der Welt ist von „Aktivisten“ die Rede, ebenso bei t-online und ntv.

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Deutschland, was ist nur los mit dir?

Manuel Ostermann, einer der bekanntesten Polizisten Deutschlands, hat ein Buch veröffentlicht. Der Polizei-Gewerkschaftler schlägt Alarm: Deutschland ist nicht mehr sicher!

Die Sicherheit der Menschen in Deutschland scheint vielen Politikern zunehmend egal zu sein. Während sie sich nach neuen Terror-Anschlägen nur in immer wilderen Statements der Mitleidsbekundung überbieten, passiert bezüglich der Prävention genau eines: nichts. Es geht alles weiter wie gehabt.

Während Kriminalstatistiken explodieren, die Migrationskrise sich weiter verschärft und die deutschen Straßen vielerorts zum Pulverfass geworden sind, verliert auf der anderen Seite die Polizei als Ordnungshüter zunehmend an Autorität.

👉 Polizisten, die an vorderster Front ihren Kopf hinhalten, sind gefangen in einem Spannungsfeld zwischen Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen und Anfeindung sowie Diffamierung in der Gesellschaft. Und sie wissen nie, in welchem Zustand gesund oder verletzt – sie am Abend heimkommen werden.

👉 Polizisten in Deutschland empfinden sich mehr und mehr als bloßen Spielball zwischen Politik und Gesellschaft, kaum wertgeschätzt und viel zu wenig unterstützt.

👉 Es ist fünf vor zwölf! Extremismus in jedweder Form, ob von links, von rechts oder religiös motiviert, muss endlich gleichermaßen bekämpft werden.

👉 Extremistische Kräfte in Deutschland dürfen sich nicht weiter radikalisieren, und die innere Sicherheit darf nicht erodieren. Sein Credo: Ohne Sicherheit keine Freiheit. Ohne Freiheit keine Demokratie.

Deutschland, was ist nur los mit dir ? pic.twitter.com/PMRtJ7rB3U — Manuel Ostermann (@M_Ostermann) June 26, 2025

+++

Messer-Angriff! Polizei erschießt afghanischen Asylbewerber (27)

Bei einem Einsatz in Wangen östlich von Stuttgart ist ein Mann von der Polizei erschossen worden. Er hatte Polizeibeamte mit einem Messer bedroht. Ein Polizist wurde bei dem Angriff nach dpa-Informationen schwer verletzt.

Die Gegend um den Tatort auf der Hauptstraße des Dorfes Wangen (Baden-Württemberg) im Landkreis Göppingen sei weiträumig abgesperrt. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, sagte ein Polizeisprecher.

Der Tote ist afghanischer Asylbewerber. Der Vorfall ereignete sich, als die Polizei den Mann mit einem Vorführbefehl abholen wollte. Laut Polizei lag gegen den 27-Jährigen ein Vorführungsbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe wegen eines Körperverletzungsdeliktes vor, der durch zwei Polizeibeamte vollzogen werden sollte.

Weiterlesen auf bild.de

+++

Mobbing an Schulen: Migranten werfen Österreicher in HTL aus dem Fenster

Es ist nur wenige Tage her, dass ein schrecklicher Amoklauf an einer Schule in Graz stattfand, wo ein schmächtiger armenischstämmiger Christ zehn Menschen aus dem Leben riss. Viele Menschen – auch Zeugen – vermuten, dass jahrelanges Mobbing zu der Tat beigetragen haben könnte. Andere leugnen dieses Motiv, auch die Behörden äußern sich dazu nicht konkret. Nun wurde ein Fall bekannt, wo mohammedanische Migrantenkinder einen österreichischen Schüler aus dem Fenster einer HTL warfen. (…)

Viele Schulen in Österreich sind inzwischen zu Orten der Gewalt verkommen, wo die wenigen verbliebenen autochthonen Schüler keine Lebensperspektive mehr sehen. “Migration tötet” ist einer der Sprüche, weswegen gegen die Identitäre Bewegung prozessiert wurde. Wer hat recht? (…)

Am 26. Juni wurde ein abscheulicher Fall von permanentem Mobbing in einer HTL im oberösterreichischen Vöcklabruck bekannt. Die Kronenzeitung schreibt dazu:

Monatelang wurde Peter K. (15, Name von der Redaktion geändert) an der HTL Vöcklabruck von Mitschülern schikaniert, geschlagen, gewürgt und dabei gefilmt. In einem verstörenden Video, das der „Krone“ vorliegt, ist zu sehen, wie der Jugendliche aus einem Fenster gedrängt wird und zwei Meter in die Tiefe stürzt. Die Täter: fünf 20-jährige Mitschüler mit afghanischen, türkischen und albanischen Wurzeln.

Weiterlesen auf report24.news

+++

€ 30.000,- monatlich für syrische Großfamilie – von Deutschland finanzierte Polygamie

Polygamie in Deutschland ist für „die, die schon länger hier leben“, verboten – doch das gilt selbstverständlich nicht für muslimische Neubürger. Hier helfen die Behörden gerne beim Familiennachzug diverser Ehefrauen und Kinder tatkräftig mit.

In Montabaur in Rheinland-Pfalz kassiert ein 28-köpfiger syrischer Harem, bestehend aus 4 Ehefrauen, 23 Kindern und einem Erzeuger 30.030 Euro monatlich respektive 360.360 Euro im Jahr an Sozialleistungen.

Weiterlesen auf anonoumysnews.org

+++ NETZFUND +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<