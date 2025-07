Cios wymierzony w wolność słowa: wczoraj, 25 czerwca, policja na zlecenie władz przeszukała wiele mieszkań w Niemczech w związku z tak zwanymi „hejterskimi wpisami w sieci”.

Wczoraj, w środę 25 czerwca 2025 r., państwo RFN ponownie przeprowadziło masowe rewizje domów osób, które opublikowały treści niepodobające się rządowi. Poprzez tę akcję politycy chcą między innymi egzekwować nowy paragraf 188 kodeksu karnego, zgodnie z którym rzekomo nieodpowiednia krytyka polityków ma być szczególnie surowo karana.

Podwójna moralność rządzących

Wielu oskarżonym zarzuca się również „obrażanie i podżeganie do nienawiści”. Według gazety Kölner Stadt-Anzeiger , akcją, w ramach której przeprowadzono rewizje w domach 170 osób, kieruje Federalny Urząd Kryminalny (BKA). Tego rodzaju działania przeciwko wolności słowa odbywają się regularnie od kilku lat. O godz. 6.00 rano liczni funkcjonariusze stoją jednocześnie przed drzwiami wielu użytkowników Internetu, aby skonfiskować komputery, smartfony i tablety oraz przeszukać mieszkania.

Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul (CDU) powiedział w związku z tymi akcjami policyjnymi:

„Cyfrowi podpalacze nie mogą chować się za swoimi telefonami komórkowymi lub komputerami”.

Jego kraj związkowy prowadzi 14 z około 130 postępowań w całym kraju, które dotyczą dnia akcji przeciwko tzw. „hejterskim wpisom”. Jednocześnie kraje związkowe rządzone przez Unię Europejską wciąż znajdują wymówki, aby nie ujawniać imion i nazwisk sprawców prawdziwych przestępstw, w których faktycznie dochodzi do krzywdy ludzi.

Prawdopodobnie sprawcy tych prawdziwych przestępstw po prostu nie pasują do politycznego światopoglądu. Podczas gdy sprawcy zbiorowego gwałtu często otrzymują wyroki w zawieszeniu, wobec osób obrażających polityków w Internecie stosuje się surowe środki. Ostatnio wielokrotnie przeprowadzano rewizje domowe u osób, które wyrażały polemiczną krytykę polityków. Znany stał się nakaz karny w związku z postem „Schwachkopf” („głupek”) skierowanym przeciwko ówczesnemu ministrowi gospodarki Robertowi Habeckowi (Zieloni). Ale także określenie „Suffkopf” („pijak”) skierowane przeciwko szefowi CDU Friedrichowi Merzowi doprowadziło do przeszukania domu. Podobno śledztwa w krajach związkowych koncentrują się na skrajnie prawicowych wypowiedziach w Internecie. Oczywiście wszystko to działa tylko w jedną stronę: Obywatele są masowo ścigani, gdy obrażają polityków, podczas gdy jednocześnie nie podejmuje się żadnych działań, gdy politycy rządowi obrażają opozycjonistów, nazywając ich „nazistami” lub podobnymi określeniami.

Krytyka ze strony FDP i AfD

Ten „dzień akcji” jest krytycznie oceniany przez członka FDP. Wolfgang Kubicki skomentował całą sprawę na X (dawniej Twitter) w następujący sposób:

„Organizowanie „dnia akcji” w celu ścigania przestępstw związanych z wypowiedziami nie sprzyja umacnianiu zaufania do instytucji państwowych – zwłaszcza w kontekście obrażania polityków. Jeśli minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Reul uzasadnia to między innymi słowami, że wiele osób „zapomniało różnicy między nienawiścią a opinią”, jest to polityczna deklaracja bankructwa. Minister spraw wewnętrznych, który zaciera różnicę między złym zachowaniem a czynem karalnym właśnie w tak wrażliwej dziedzinie, jaką jest wolność słowa, powinien poważnie zadać sobie pytanie, czy naprawdę nadal chroni wartości naszej konstytucji, czy raczej je zagraża”.

Również Christoph Berndt z patriotycznej brandenburskiej AfD wypowiedział się na ten temat w mediach społecznościowych X:

„Wolność słowa, którą zyskaliśmy dzięki internetowi, sieciom społecznościowym i mediom alternatywnym, jest uciążliwa dla samozwańczej elity. W tej atmosferze Compact utrzymał swoją pozycję. Tym bardziej cieszę się dziś na konferencję prasową z Jürgenem Elsässerem!”.

Ten wpis pojawił się na stronie unzensuriert.de

