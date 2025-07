Von der Leyen lobbuje za zakazanym Budapest-Pride – Orbán: „Sprawa wewnętrzna“ (Wideo)

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała władze węgierskie do natychmiastowego zatwierdzenia marszu Pride. Premier Węgier Orbán wskazał, że nie powinno być zewnętrznej ingerencji w wewnętrzne sprawy Węgier.

Próbę ingerencji Leyen:

„Wzywam władze węgierskie do umożliwienia organizacji Budapest Pride. Bez obaw o sankcje karne lub administracyjne, ani wobec organizatorów, ani wobec uczestników.”

Dear Madam President,

I urge the European Commission to refrain from interfering in the law enforcement affairs of Member States, where it has no role to play.

I also call on the Commission to focus its efforts on the pressing challenges facing the European Union—areas where it… https://t.co/QHlJofeC6F

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 25, 2025