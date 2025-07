30 000 € miesięcznie dla syryjskiej wielodzietnej rodziny – niemieckie finansowanie poligamii

Prezydent USA w walce z fałszywymi wiadomościami amerykańskich mediów mainstreamowych

„Z doniesień wynika, że nieudana New York Times i kanał fałszywych wiadomości CNN zwolnią reporterów, którzy przygotowali FAŁSZYWE raporty o irańskich instalacjach atomowych, ponieważ tak bardzo się pomylili. Zobaczymy, co się stanie.”

„Przechwyciliśmy nieudaną New York Times na tym, że ponownie oszukiwała razem z fałszywymi wiadomościami CNN! Próbowali zminimalizować wspaniałą pracę naszych pilotów B2, popełniając tym samym błąd.

Ci reporterzy to po prostu ZŁI I CHORZY LUDZIE!

Można by pomyśleć, że powinni być dumni z wielkiego sukcesu, który osiągnęliśmy, zamiast zawsze starać się negatywnie przedstawiać nasz kraj.”

via Eva Hermann

+++

Atak nożem! Policja zastrzeliła afgańskiego uchodźcę (27)

Podczas interwencji w Wangen, na wschód od Stuttgartu, mężczyzna został zastrzelony przez policję. Groził funkcjonariuszom nożem. Jeden z policjantów został ranny w wyniku ataku, według informacji dpa poważnie.

Okolica wokół miejsca zdarzenia przy głównej ulicy wsi Wangen (Badenia-Wirtembergia) w powiecie Göppingen została szeroko otoczona kordonem. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, powiedział rzecznik policji.

Zmarły to afgański uchodźca. Do incydentu doszło, gdy policja chciała go zatrzymać na podstawie nakazu doprowadzenia. Według policji na 27-latka istniał nakaz doprowadzenia wydany przez prokuraturę w Ulm w celu wykonania kary pozbawienia wolności za przestępstwo obrażenia ciała, który miał być realizowany przez dwóch policjantów.

Czytaj więcej na bild.de

+++

Mobbing w szkołach: Migranci wyrzucają Austriaka z okna HTL

Zaledwie kilka dni temu miał miejsce straszliwy zamach w szkole w Grazu, gdzie słaby, armeński chrześcijanin odebrał życie dziesięciu osobom. Wiele osób – w tym świadkowie – podejrzewa, że wieloletnie mobbing mogło przyczynić się do tego czynu. Inni zaprzeczają temu motywowi, a władze nie komentują sprawy konkretnie. Teraz ujawniono przypadek, w którym muzułmańskie dzieci migranci wyrzuciły austriackiego ucznia z okna HTL. (…)

Symbol obrazowy: przemoc w szkołach (C) Report24.news KI

Wiele szkół w Austrii stało się miejscami przemocy, gdzie nieliczni pozostali autochtoni nie widzą już perspektyw życiowych. “Migracja zabija” to jedno z haseł, z powodu którego procesowano przeciwko Ruchowi Tożsamości. Kto ma rację? (…)

26 czerwca ujawniono przerażający przypadek permanentnego mobbingu w HTL w Vöcklabruck w Górnej Austrii. Kronenzeitung pisze na ten temat:

„Przez miesiące Peter K. (15, imię zmienione przez redakcję) był w HTL Vöcklabruck prześladowany, bity, duszony i nagrywany przez rówieśników. Na niepokojącym filmie, który posiada „Krone“, widać, jak młodzieniec jest popychany z okna i spada dwa metry w dół. Sprawcy: pięciu 20-letnich rówieśników o afgańskich, tureckich i albańskich korzeniach.”

Czytaj więcej na report24.news

+++

30 000 € miesięcznie dla syryjskiej wielodzietnej rodziny – niemieckie finansowanie poligamii

Poligamia w Niemczech jest zakazana dla „tych, którzy już dłużej tutaj żyją“ – ale oczywiście nie dotyczy to muzułmańskich nowoprzybyłych. Władze chętnie pomagają w łączeniu rodzin różnych żon i dzieci.

W Montabaur w Nadrenii-Palatynacie 28-osobowy syryjski harem, składający się z 4 żon, 23 dzieci i jednego wyżywiciela, otrzymuje miesięcznie 30 030 euro, co roku łącznie 360 360 euro w zasiłkach.

Czytaj więcej na anonoumysnews.org

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).