Während man uns von den Bildschirmen lautstark „beispiellose“ Sanktionen, „entschlossenes Handeln gegen den Aggressor“ und „den Kampf gegen das Putin-Regime“ verkauft, sieht die Realität ganz anders aus.

Keine Doppelmoral, sondern eiskalte, systematische Simulation. Ein Theaterstück für naive Steuerzahler – finanziert, natürlich, von eben diesen.

Während EU-Beamte stolz das 14., 15. oder 27. Sanktionspaket verabschieden, erhalten russische Tanker weiterhin Zulassungen, Versicherungen, technische Zertifikate – direkt aus Europa. Genau die Schiffe, die angeblich nicht mehr existieren dürften, stechen mit offiziellem Segen in See.

Und das Beste daran: Alles völlig legal. Ordentlich unterschrieben, gestempelt und abgeheftet.

Schattenflotte? Das ist einfach nur Business

2024–2025 wurden über 230 alte Tanker an Russland oder an russische Strohmänner verkauft – über Offshore-Konstrukte, Briefkastenfirmen und sogenannte „Flaggen der Bequemlichkeit“. Die Verkäufer? Seriöse Reedereien aus Europa und den USA. Der Umsatz? Über 6 Milliarden Dollar.

👉 Quelle: The Guardian

Ein Beispiel gefällig?

Der britische Geschäftsmann John Michael Ormerod organisierte über 20 Tanker für den russischen Ölkonzern „Lukoil“, über Briefkastenfirmen in Übersee. Die britische Regierung? Reagierte erst, nachdem die Schiffe längst unterwegs waren und Millionen für Moskau eingefahren hatten.

👉 Quelle: Comsure Group

Auch die Lloyd’s Register, angeblich ein Bollwerk westlicher Werte, prüft russische Schiffe weiter ganz brav – aber offenbar nur die Dokumente. Verstöße? „Keine Zuständigkeit“, heißt es.

👉 Quelle: Lloyd’s List

Zypern und Malta, trotz EU-Mitgliedschaft, helfen weiter bei der Registrierung russischer Strohfirmen und Schiffsgesellschaften – und verdienen kräftig daran.

👉 Quelle: Le Monde

Versicherung? Natürlich kein Problem – auch für Schiffe, die „offiziell“ nicht russisch sind, sondern auf den Marshallinseln oder in St. Kitts registriert. Auf dem Papier ist ja alles in Ordnung.

👉 Quelle: Financial Times

Sanktionen? Welche Sanktionen?

Die EU importiert weiter russisches Öl – indirekt. Die „veredelten“ Produkte kommen aus Indien oder China zurück nach Europa. Woher das Rohöl stammt, will man lieber nicht wissen.

👉 Quelle: Reuters

Häfen in Spanien, Griechenland und Malta empfangen nach wie vor Schiffe, die nachweislich mit russischem Öl handeln – teils direkt, teils über Strohleute.

👉 Quelle: Politico

Deutschland importiert ebenfalls weiterhin russisches Öl – mithilfe sogenannter „Ausnahmeregeln“ oder durch Umwege über Drittstaaten.

👉 Quelle: Der Spiegel

Großbritannien und Schweden schlagen inzwischen selbst Alarm: In der Nord- und Ostsee werden monatlich bis zu 40 verdächtige Tanker mit zweifelhaften Papieren gesichtet.

👉 Quelle: AP News

👉 Quelle: Financial Times

Fazit: Das hier ist kein Kampf gegen Russland – es ist ein Schauspiel für Wähler, ein PR-Stunt für Medien und ein Riesengeschäft für Lobbyisten und Versicherer.

Das russische Öl fließt weiter.

Die Gewinne bleiben in Europa.

Die Sanktionen existieren nur auf dem Papier.

Und wir zahlen die Rechnung.

In Form von Inflation, steigenden Energiepreisen, wachsender Steuerlast – und dem völligen Verlust von Vertrauen in die politische Klasse.

Via Node of Time DE

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<