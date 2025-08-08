Migrations-Segregation in Wien kulminiert

Auf einem Stadtplan von Wien zeigt die Verteilung von Migranten nach Wohngebieten bereits deutliche Unterschiede in Richtung einer deutlichen Segregation.

Dabei leben Migranten in Wien nicht nur nach Bezirken, sondern sogar innerhalb weniger Häuserblocks getrennt. Laut der „Österreichischen Akademie der Wissenschaften“ (ÖAW) deckte Künstliche Intelligenz bezüglich der Sozialstruktur der Stadt noch nie dagewesene Details der Segregation auf. Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit dem Wiener Statistikamt und dem Unternehmen „Mostly AI“ durchgeführt. Diese basiert auf einer von jenen erstellten synthetischen Bevölkerungsdatenbank basiert wie „V4NA“ berichtet.

Das Resultat: Die Segregation von Migrant nimmt in Wien weiters zu: Sogar einzelne Wohnblöcke weisen signifikante soziale Unterschiede auf. (magyar nemzet)

Starke Segregation unter Migranten

Dabei ziehen Migranten gleicher Herkunft in der Regel in die gleichen Bezirke, und selbst innerhalb eines kleinen Gebiets gibt es deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Bevölkerung. So leben Bewohner mit deutschen Wurzeln in den Innenstadtbezirken, während sich die Bewohner mit türkischem oder ehemals jugoslawischem Hintergrund eher in den Außenbezirken wie Ottakring, Rudolfsheim-Fünfhaus oder Favoriten konzentrieren.

Besonders beeindruckend: Die Segregation ist auf der niedrigsten untersuchten Ebene, d.h. auf der Ebene der Wohnblöcke, am stärksten. Ein neuartiges Phänomen: Waren doch bisher typischerweise nur Unterschiede auf Bezirks- oder Stadtebene untersucht wurden, so dass kleinerräumige soziale Dynamiken nicht aufgefallen .

Der Grad der Segregation wird auch von die Höhe der Mieten, dem Zugang zum Wohnungsmarkt und den sozialen Präferenzen der Gemeinschaft beeinflusst. Dieser Prozess wird aber auch noch durch die sogenannte freiwillige Segregation – bei der Menschen eine Wohnung in der Nähe der eigenen Gemeinde suchen – verstärkt.

Unterschiede nach Migrantengruppen

Zudem sind Migranten unterschiedlicher Herkunft unterschiedlich verteilt sind. Ukrainer etwa leben oft in organisierten Unterkünften, was zu einem hohen Maß an Segregation führt.

Menschen polnischer Herkunft sind aber viel gleichmäßiger verteilt, da die Gruppe sozial stärker durchmischt ist, sodass sie auch unterschiedliche Mieten zahlen können.

Türkischstämmige Migranten leben vor allem in Wohnsiedlungen und Eigentumswohnungen, da sie schon lange in der Stadt ansässig sind. Dem gegenüber siedeln Neuankömmlinge – wie etwa Deutsche – tendenziell in Quartieren mit höheren Immobilienpreisen.

Auch der Zugang zum Wohnungsmarkt – sei es in Form von Eigentum, gemeinnützigen Entwicklungen oder kommunalen Mietwohnungen – trägt stark zur Segregation bei.

Die mittels KI generierten Daten entsprachen grundsätzlich den tatsächlichen statistischen Datensätzen, aber auch auf lokaler Ebene gab es deutliche Unterschiede.

Als nächster Schritt sollten Faktoren wie räumliche Unterschiede, etwa Immobilienpreise oder städtebauliche Merkmale in die Untersuchung mit einbezogen werden.

Nach Ansicht der Forschungsleiter wäre diese Weiterentwicklung ein großer Vorteil für die Stadtplanung, da genauere Karten dazu beitragen könnten, Segregations-Hotspots zu identifizieren und rechtzeitig zu verwalten.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.