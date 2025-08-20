„Hirntod“ genügt nicht mehr – neue „Todesdefinition“ zum Zweck von Organspenden gefordert

Bild: Soeren Stache/dpa

Ein jüngst erschienener New York Times (NYT) Kommentar hatte allen Ernstes eine neue Definition „des Todes“ gefordert.

Dies freilich um die „boomende“ Organspende-Industrie weiter bereichern zu können.

Spenderorgane sind zu selten

Unter der Schlagzeile „Spenderorgane sind zu selten wir brauchen eine neue Definition des Todes“ titelte jüngst die NYT.

Daraufhin sah sich Kit Knightly für off-guardian.org mit den treffenden Worten, „manchmal reicht schon ein Blick auf eine Schlagzeile und man wundert sich“, zu nachfollgendem Kommentar veranlasst.

Natürlich ist die Neudefinition von Wörtern und Begriffen in der Welt des Great Reset nichts Neues. „Fall“, „Todesursache“, „Impfstoff“, „Terrorist“, „Demokratie“ … all das hat erst in den letzten Jahren neue Definitionen erhalten. Die Verharmlosung der Sprache, sodass Wörter formbar werden und vage oder sogar völlig verkehrte Bedeutungen erhalten, ist an der Tagesordnung, genau wie Orwell es vorhergesagt hat.

In diesem Fall nimmt man das Wort „tot“ und „erweitert“ seine Definition, um … lebende Menschen einzuschließen.

Auch hier übertreibe ich nicht:

Die Lösung besteht unserer Ansicht nach darin, die Definition des Hirntods zu erweitern und auch irreversibel komatöse Patienten mit lebenserhaltenden Maßnahmen einzubeziehen. Nach dieser Definition wären diese Patienten rechtlich tot, unabhängig davon, ob eine Maschine ihren Herzschlag wiederherstellt.

Die Begründung ist einfach: Wir brauchen mehr Spenderorgane, und es gibt nicht genügend Menschen, die entweder Hirntod oder Kreislauftod erleiden. Deshalb müssen wir unsere Definition des Todes erweitern und auch Menschen einbeziehen, die lange Zeit im Koma liegen.

Menschen im Koma sind schließlich nicht wirklich lebendig. Es sind die höheren Funktionen, die das Leben wirklich ausmachen.

Ja, im Ernst:

Die wichtigsten Gehirnfunktionen für das Leben sind Bewusstsein, Gedächtnis, Absicht und Verlangen. Wenn diese höheren Gehirnfunktionen irreversibel verloren sind, ist es dann nicht fair zu sagen, dass ein Mensch (und nicht ein Körper) aufgehört hat zu existieren?

Ich bin sicher, niemand, der dies liest, muss mir wirklich erklären, welchen schrecklichen Präzedenzfall das schaffen wird … aber ich werde es tun.

Lassen Sie uns zunächst das Offensichtliche klarstellen: Sobald „irreversibel komatös“ zum neuen Standard für „tot“ wird, wird es – unausgesprochen oder anderweitig – Druck auf Mediziner geben, Menschen für tot zu erklären. Insbesondere, wenn es um Organentnahme geht.

Institutionen lösen Verantwortung in „Protokollen“ und „Richtlinien“ auf, das haben wir während Covid gesehen. Niemand muss wissentlich oder absichtlich jemanden töten, man muss nur ein Kästchen auf einem Formular ankreuzen und die Maschinerie in Gang setzen.

Die verbesserten Ergebnisse für Patienten, die auf Spender warten, werden gemeldet (ob sie nun wirklich existieren oder nicht). Die Eltern, die Krankenhäuser wegen „zu schneller“ oder „ohne sichere Einwilligung“ Organentnahme verklagen, werden nicht gemeldet.

Allgemeiner gesagt: Sobald man beginnt, die Grenze zwischen Leben und Tod zu lockern und von „sinnvollem Leben“ oder „lebenswertem Leben“ zu sprechen, bewegt man sich auf Zehenspitzen an der Grenze zur Eugenik. Zuerst sind es die „irreversibel Komatösen“ (die, das dürfen Sie nicht vergessen, aufwachen und denen es gut gehen kann). Dann sind es die körperlich Verkrüppelten, die geistig Behinderten, die Alten und Gebrechlichen.

Kann jemand mit Alzheimer oder Demenz wirklich als „lebendig“ gelten, wenn er sich nicht erinnern kann, wer oder wo er ist? Kann jemand mit Parkinson wirklich als lebend gelten, wenn er sich nicht bewegen kann?

Das ist kein rutschiger Abhang, sondern eine steile, mit Babyöl eingeschmierte Felswand.

Wir erleben bereits weltweit den Aufstieg anderer politischer Maßnahmen, die menschliches Leben entwerten, von MAID in Kanada bis zum drohenden Assisted Dying Act in Großbritannien. Sie greifen das Problem auch von der anderen Seite an, mit Diskussionen über Spätabtreibungen – oder sogar Abtreibungen nach der Geburt.

Diese Art der Neudefinition des Todes kann nichts bewirken, außer einer Ausweitung einer nihilistischen Haltung, die den Wert menschlichen Lebens entwertet.

Kurz gesagt: Wenn sie die Definition von „tot“ erweitern, verengen sie die Definition von „lebendig“.

Und wohin das führen könnte, gefällt mir wirklich nicht.

