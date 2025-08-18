Stuttgart – Kryminalni członkowie syryjskiej rodziny wielodzietnej mają być deportowani

Znana syryjska rodzina z 15 dziećmi ma być deportowana zgodnie z wolą rządu landu Baden-Württemberg. Wielu członków rodziny przebywa w areszcie. Obecne przepisy jednak stoją na drodze do tego przedsięwzięcia.

Trzech syryjskich przestępców z Stuttgartu oraz inni członkowie rodziny mają być deportowani. Ministerstwo Sprawiedliwości Baden-Württemberg planuje wydalenie braci w wieku 19, 20 i 22 lat, którzy zostali skazani na kilka lat więzienia za poważne przestępstwa. Taką informację ogłosił sekretarz stanu CDU Siegfrid Lorek. Trzej młodzi mężczyźni zostali pozbawieni prawa pobytu. Gdy tylko deportacje do Syrii będą możliwe, trzej bracia zostaną usunięci z kraju.

Umożliwi to rząd federalny. Mamy nadzieję, że zgodnie z umową koalicyjną deportacja niebezpiecznych przestępców do Syrii zostanie przeprowadzona – powiedział Lorek. O sprawie jako pierwsze informowały „Stuttgarter Zeitung” i „Bild“.

Ponad 150 przestępstw (Mehr als 150 Straftaten ) przypisano 15-osobowej syryjskiej rodzinie uchodźczej. Sześciu synów przebywa w więzieniu, a ojciec jest w trakcie śledztwa za oszustwa związane z zasiłkami społecznymi. Deportowani mają być nie tylko trzaj bracia, ale także wszyscy inni członkowie rodziny, którzy popełnili przestępstwa – wyjaśnił Lorek.

WIEDEŃ: Ataki fekalne w metrze: „Rumun“ obrzucał kobiety fekaliami!

Niewiarygodne: W metrze U6 doszło do nowego skandalu. 29-letni „Rumun” miał w czerwcu i lipcu obrzucić kilka młodych kobiet fekaliami. Kobieta, która została trafiona w oko, teraz ma ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A.

Zdjędie symboliczne U6: U6IMAGO/IMAGO / viennaslide

W Wiedniu 29-letni „Rumun” przebywa w areszcie, ponieważ miał dokonać ataków fekalnych na co najmniej osiem kobiet. Mężczyzna jest oskarżany o to, że zdobył odchody z mobilnej toalety budowlanej, napełnił nimi kubek i obrzucał nimi ofiary lub wylał je im na twarze. Sąd okręgowy uwzględnia ryzyko popełnienia przestępstwa i ucieczki, potwierdziła rzeczniczka sądu Christina Salzborn w piątek.

29-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że takie działanie nakazali mu inni mężczyźni. Ponieważ nie można wykluczyć istnienia istotnych, poważnych i trwałych zaburzeń psychicznych, prokuratura powołała biegłego psychiatrę. Ekspertyza ma określić, czy oskarżony jest poczytalny i tym samym może ponosić odpowiedzialność karną.

Uwaga: Niezależnie od tego, czy jest „poczytalny”, czy nie – tacy ludzie powinni być natychmiast deportowani; w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że „Rumun” po kosztownej hospitalizacji w psychiatrii zostanie uznany za „wyleczonego” i ponownie wypuszczony wśród społeczeństwa, a podatnicy będą musieli go dalej utrzymywać.

Lewacy i symbolika nazistowska – „dobre” swastyki

Wiceprzewodniczący landtagowy SPD namalował swastykę na karcie do głosowania. W ten sposób dołączył do szeregu lewicowych polityków, którzy również przyciągają uwagę salutem hitlerowskim. Po wszystkim zawsze mówi się, że działali w dobrej wierze.

STUTTGART – Skandal w Badenii-Wirtembergii: wiceprzewodniczący landtagowy SPD namalował swastykę na karcie do głosowania. Po tym, jak na karcie do głosowania w landtagu Badenii-Wirtembergii pojawiła się swastyka, teraz jest jasne: za tym stoi poseł SPD. To właśnie wiceprzewodniczący landtagu. Daniel Born przyznał w piątek, że narysował symbol nazistowski na karcie do głosowania, jak jednogłośnie informowały media. W związku z tym rezygnuje ze swojego stanowiska oraz z frakcji SPD w landtagu. W oświadczeniu Born określił swoje działanie jako „reakcję na impuls”. Swoją czynność określił jako „poważny błąd”. Jednocześnie podkreślił, że AfD jest ugruntowaną partią skrajnie prawicową. Przyzwyczajenie do tej partii nie daje mu spokojnej chwili.

Czytaj więcej na jungefreiheit.de

Uwaga: Born narysował swastykę za nazwiskiem kandydata AfD na karcie. Gdyby to nie zostało ujawnione, AfD musiałaby zmagać się z tą brudną sprawą. Widocznie ten łajdak właśnie tego chciał.

